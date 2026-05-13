Primăria Capitalei începe primul tratament anti-țânțari din acest sezon: calendarul intervențiilor

Sursă: Realitatea.Net

Primăria Municipiului București a anunțat că primul tratament de combatere a țânțarilor adulți va începe și va fi aplicat etapizat în toate zonele verzi ale orașului. Intervențiile se vor desfășura pe timp de noapte și vor dura aproximativ o săptămână.

Acțiunea de combatere a țânțarilor adulți debutează astăzi, fiind primul tratament din acest sezon. Primăria anunță că intervențiile vor fi realizate treptat, astfel încât întreg orașul să fie acoperit.

Miercuri, tratamentele vor fi aplicate pe aliniamentele stradale, urmând ca joi echipele să se concentreze pe toate parcurile din Capitală. De vineri, operațiunile se vor extinde în cartiere, pe străzile mici, în grădinile de bloc, locurile de agrement, terenurile de sport, parcările publice, depouri, cimitire, piețe, târguri și alte spații deschise. Primul ciclu de intervenții va dura aproximativ o săptămână, în funcție de condițiile meteo.

Până în toamnă, Primăria are programate 14 tratamente pentru combaterea țânțarilor adulți, care vor fi alternate cu alte 14 tratamente de larvicidare. Acestea din urmă sunt aplicate pe malurile și luciurile de apă ale lacurilor din salba Capitalei, acolo unde se dezvoltă larvele. Compania Municipală Eco Igienizare a efectuat deja două astfel de acțiuni în acest an.

Intervențiile de dezinsecție pentru țânțarii adulți vor avea loc pe timp de noapte, între orele 22.00 și 05.00, în timp ce tratamentele de larvicidare se desfășoară pe timpul zilei. Primăria subliniază că toate substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă riscuri pentru oameni sau animale.