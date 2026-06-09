Președinta Bulgariei, dezamăgită de România. Un proiect comun continuă să fie amânat și întârziat

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, și-a exprimat public nemulțumirea față de ritmul lent al discuțiilor și deciziilor privind construirea unui al treilea pod peste Dunăre, în zona Ruse–Giurgiu, un proiect considerat esențial pentru conectivitatea regională.

Declarațiile au fost făcute luni, 8 iunie 2026, și au fost preluate de agenția bulgară de presă BGNES . În opinia liderului de la Sofia, întârzierea de ani de zile a proiectului afectează direct fluxul de transport și dezvoltarea infrastructurii în Europa de Sud-Est, într-un moment în care regiunea Mării Negre se confruntă cu provocări de securitate și logistică tot mai complexe.

Presiune tot mai mare pe infrastructura de la frontieră

Iliana Iotova a subliniat că lipsa unui nou pod peste Dunăre generează blocaje semnificative în trafic, în special în zona orașului Ruse, unde coloanele de vehicule grele sunt o prezență constantă.

Potrivit acesteia, situația actuală transformă zona într-un punct critic de tranzit, iar autoritățile locale sunt nevoite să gestioneze zilnic aglomerări de camioane și timpi mari de așteptare.

Președinta Bulgariei consideră că proiectul ar trebui ridicat la nivelul unei priorități politice majore între cele două state și discutat cu mai multă celeritate la nivel bilateral și european.

Critici privind rezervele României

Unul dintre punctele centrale ale declarațiilor sale a vizat poziția Bucureștiului în raport cu proiectul. Iotova a spus că nu înțelege de ce partea română continuă să manifeste rezerve față de construcția podului.

„Nu pot explica de ani de zile, în diversele funcții în care am lucrat, de ce colegii noștri români continuă să aibă rezerve cu privire la construcția acestui pod”, a declarat Iliana Iotova.

Oficialul bulgar a menționat că, deși există finanțare pentru realizarea unui studiu de fezabilitate, proiectul nu a avansat suficient pentru a fi inclus printre prioritățile majore de infrastructură susținute la nivel european.

Coridorul VIII și problemele de conectivitate regională

În discursul său, președinta Bulgariei a extins critica și asupra stadiului general al infrastructurii de transport din regiune, făcând referire la Coridorul VIII, un proiect considerat strategic pentru legătura dintre Marea Adriatică și Marea Neagră.

Potrivit acesteia, întârzierile nu pot fi atribuite exclusiv factorilor externi, ci reflectă și probleme interne de planificare și coordonare la nivel național.

„Marele subiect al motivului pentru care Coridorul VIII nu este încă o realitate este un subiect nu doar al relațiilor interstatale. De fapt, este și un subiect legat de politica noastră națională”, a afirmat Iotova.

Apel la mobilizare pentru infrastructura din Balcani

Liderul de la Sofia a atras atenția asupra deficitului general de conectivitate din regiune, subliniind că infrastructura de transport rămâne insuficient dezvoltată atât pe cale rutieră, cât și feroviară și maritimă.

În opinia sa, este necesară o mobilizare amplă la nivel de stat pentru accelerarea proiectelor strategice, în special cele care vizează axa nord–sud și integrarea mai eficientă a rețelelor de transport din Balcani.

Declarațiile vin într-un context în care proiectele transfrontaliere din regiune rămân subiecte sensibile în cooperarea dintre statele riverane Dunării.