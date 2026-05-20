Trump va participa la summitul G7 din Franța, care va avea loc în iunie

Președintele american Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, programat între 15 și 17 iunie, a declarat marți pentru AFP un oficial de la Casa Albă.

Liderii grupului cu economii avansate, reunind Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite, urmează să se întâlnească în stațiunea Evian, la poalele Alpilor.



Atmosfera se anunță tensionată între miliardarul republican și unii dintre șefii de stat și de guvern așteptați în Franța, împotriva cărora acesta a lansat numeroase ofensive comerciale și diplomatice.



Războiul din Iran este o sursă suplimentară de tensiuni între Donald Trump și ceilalți lideri ai G7, cărora președintele american le reproșează că nu au susținut ofensiva militară americană ori că nu s-au implicat pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz.