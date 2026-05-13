Donald Trump uimește din nou: „Venezuela, al 51-lea stat american!”. Imaginea neașteptată postată de președintele SUA

Președintele american Donald Trump a publicat pe platforma Truth Social o imagine care a stârnit rapid reacții la nivel internațional. În desenul distribuit de liderul de la Casa Albă, Venezuela apare colorată în culorile steagului american, iar peste imagine este scris mesajul „al 51-lea stat”.

Postarea vine în contextul în care Trump a făcut în ultimele luni mai multe declarații controversate despre Venezuela și despre relația pe care Statele Unite ar urma să o aibă cu această țară. Liderul republican a sugerat în repetate rânduri că influența Washingtonului asupra statului sud-american este tot mai mare după schimbările politice produse la începutul anului.

Trump a mai făcut declarații similare și despre Canada

Nu este prima dată când Donald Trump vorbește despre ideea unui „al 51-lea stat”. În trecut, acesta a folosit aceeași expresie și atunci când s-a referit la Canada, într-o serie de declarații care au provocat reacții dure la Ottawa.

În cazul Venezuelei, Trump a transmis încă din luna martie mesaje care sugerau aceeași direcție. Atunci, liderul american scria că „se întâmplă lucruri bune în Venezuela”, după care întreba ironic dacă țara ar putea deveni „statul numărul 51”.

Noua postare a reaprins imediat discuțiile despre intențiile administrației americane și despre modul în care Washingtonul încearcă să își consolideze influența în America Latină.

Delcy Rodriguez respinge categoric ideea

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a reacționat ferm și a transmis că țara sa nu a luat niciodată în calcul o astfel de variantă. Aceasta a declarat că venezuelenii își iubesc independența și își respectă eroii naționali și istoria.

Rodriguez a încercat totodată să tempereze tensiunile și a precizat că autoritățile de la Caracas lucrează în prezent la o agendă de cooperare diplomatică cu Statele Unite, după reluarea relațiilor dintre cele două state.

Legăturile diplomatice dintre Washington și Caracas fuseseră întrerupte în urmă cu șapte ani, în perioada în care Nicolas Maduro conducea Venezuela.

Trump promite eliberarea tuturor prizonierilor politici

În paralel, Donald Trump a declarat că administrația sa va continua demersurile pentru eliberarea tuturor prizonierilor politici rămași în închisorile din Venezuela. Liderul american s-a declarat încrezător în Delcy Rodriguez și a afirmat că populația venezueleană este mulțumită de schimbările produse în ultimele luni.

După capturarea fostului președinte Nicolas Maduro de către armata americană, la începutul lunii ianuarie, noua conducere de la Caracas a adoptat o lege de amnistie care a dus la eliberarea a sute de deținuți politici. Cu toate acestea, organizațiile pentru drepturile omului susțin că aproximativ 500 de persoane se află încă în detenție în Venezuela.