Imagini spectaculoase de pe Transfăgărășan: zăpada depășește cinci metri. Drumarii acționează FOTO&VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Operațiunea de deszăpezire a Tranfăgărășanului a ajuns în cel mai dificil punct al traseului, unde stratul de zăpadă depășește cinci metri. Drumarii fac eforturi uriașe pentru a îndepărta nămeții și bolovanii aduși de avalanșe.

Dacă operațiunea de deszăpezire se va termina la timp, Transfăgărășanul ar urma să fie redeschis la mijlocul lunii viitoare. Drumarii au transmis că lucrează la capacitate maximă pentru a îndepărta stratul gros de zăpadă.

O porțiune de 27 de kilometri a șoselei urmează să fie modernizată. Valoarea contractului se ridică la aproximativ 1,2 miliarde de lei fără TVA. Scopul este permiterea circulației pentru o perioadă de timp cât mai îndelungată, inclusiv pe secțiunea dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă.