Se scumpește rovinieta din iulie. Cine scapă de majorare?

Ministerul Transporturilor are de gînd să modifice din temelii modalitatea de calcul pentru taxa de drum. Cel mai probabil, noile variante vor intra în vigoare de la 1 iulie, iar majorarea este aproape de 100 de lei. Totuși, există și șoferi care vor scăpa de dat bani în plus.

Schimbări majore pentru șoferii români de la jumătatea acestui an. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect de lege care modifică radical modul în care se calculează taxa de drum. Documentul consultat de Economedia arată că valoarea rovinietei nu va mai depinde doar de tipul vehiculului și de perioada aleasă, ci va fi strâns legată de nivelul de poluare. Practic, cu cât mașina este mai veche și mai poluantă, cu atât proprietarul va scoate mai mulți bani din buzunar. Noua măsură vine ca o aliniere la normele europene, prin care se încearcă descurajarea utilizării mașinilor vechi și taxarea în funcție de impactul asupra mediului.

Cine sunt șoferii care scapă complet de majorări

Românii care au ales să investească în mobilitatea verde sau conduc autoturisme de generație nouă nu vor simți nicio presiune financiară suplimentară. Proiectul autorităților prevede că vehiculele complet electrice și cele cu normă de poluare Euro VI vor rămâne la tarifele de bază actuale. Pentru aceste categorii, rovinieta anuală va fi menținută la prețul de 254 de lei, o valoare aproape identică cu cea din prezent, indiferent de durata pentru care este achiziționată taxa de drum.

Taxe mai mari cu 15% pentru posesorii de mașini Euro IV și Euro V

Proprietarii de vehicule încadrate în clasele de poluare intermediare vor suporta o primă treaptă de scumpire. Pentru mașinile Euro IV și Euro V, tariful rovinietei va crește cu 15% față de prețul de bază. La nivel practic, o rovinietă de o zi pentru aceste categorii va ajunge să coste 26 de lei, în timp ce pentru o perioadă de 30 de lei șoferii vor achita 55 de lei. Cei care vor opta pentru taxa pe un an întreg vor fi obligați să plătească 292 de lei.

Lovitură pentru mașinile vechi: Rovinieta anuală crește cu aproape 80 de lei

Cea mai severă penalizare financiară este rezervată mașinilor considerate istorice din punct de vedere al poluării. Vehiculele cu norme Euro III, Euro II, Euro I și cele non-Euro vor avea o taxă de drum cu aproximativ 30% mai mare. În cazul rovinietei anuale, prețul sare de la valoarea actuală de 253 de lei direct la 330 de lei. Această modificare afectează în mod direct posesorii de autoturisme fabricate în general înainte de anul 2006, transformând taxa de drum într-un cost anual considerabil mai mare.

Noile tarife detaliate în funcție de perioada de valabilitate

Diferențierea pe criterii ecologice se va aplica la toate tipurile de abonamente rutiere. Pentru perioadele scurte, de 10 zile, costurile vor fi de 30 de lei (electric/Euro VI), 35 de lei (Euro IV-V) și 39 de lei (Euro III și sub). În cazul opțiunii pentru 60 de zile, șoferii de mașini curate vor plăti 76 de lei, cei cu mașini intermediare vor achita 87 de lei, iar posesorii de mașini foarte vechi vor scoate din buzunar 99 de lei. Toate aceste modificări tarifare urmează să fie implementate începând cu luna iulie, după finalizarea dezbaterii publice și adoptarea oficială a actului normativ.