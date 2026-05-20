Doi morți și șase răniți în urma unui atac rusesc la Dnepr

Un atac lansat în noaptea de marți spre miercuri asupra orașului Dnepr, în estul Ucrainei, s-a soldat cu doi morți și șase răniți, potrivit administrației militare regionale, citată de AFP. Bombardamentele continuă zilnic la peste patru ani de la declanșarea invaziei ruse.

"Două persoane au fost ucise și șase rănite în timpul nopții în cursul atacului rusesc la Dnepr", a anunțat pe Telegram șeful administrației militare a regiunii Dnepropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

Potrivit oficialului ucrainean, cinci dintre răniți au fost spitalizați, trei aflându-se în stare gravă.

Oleg Grigorov, omologul său pentru regiunea Sumi, a vorbit despre ''cel puțin șase'' persoane rănite într-un ''atac masiv cu drone'' asupra unor zone rezidențiale în localitatea Konotop.

Zaporojie, Harkov și Odesa, sub tirul atacurilor rusești

Regiunile Zaporojie (sud-est) și Harkov (est), precum și orașul portuar Odesa (sud) au fost și ele ținta unor lovituri rusești.

La Odesa, atacul cu drone a avariat zone rezidențiale, depozite și ''infrastructuri cruciale'', potrivit salvatorilor.

În regiunea Zaporojie, la Vilniansk, un bărbat, o femeie, o fetiță de 12 ani și băiețel de 2 ani au fost răniți într-un lovitură care a distrus o ''reședință privată', a anunțat Ivan Fedorov, șefl administrației militare regionale.

Omologul său din regiunea Harkov, Oleg Sinegubov, a raportat la rândul său un atac cu dronă în districtul Novobavarski, fără a vorbi nici de răniți, nici despre potențiale pagube în acest stadiu.