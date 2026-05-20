Dezbaterile finale în dosarul 10 August au loc săptămâna aceasta la Tribunalul Militar București

Protestele din 10 august 2018 intră într-o nouă etapă judiciară, după ce Tribunalul Militar București a programat pentru miercuri și joi dezbaterile finale în dosarul în care foști șefi ai Jandarmeriei sunt judecați pentru intervenția în forță împotriva protestatarilor din Piața Victoriei.

Judecătorul Nicolae George Octavian a stabilit ca miercuri să susțină pledoarii avocații victimelor constituite părți vătămate, iar joi avocații inculpaților. După încheierea dezbaterilor, magistratul urmează să stabilească un termen pentru pronunțare. Potrivit informațiilor din dosar, faptele de care sunt acuzați foștii șefi ai Jandarmeriei se prescriu în luna octombrie.

La ultimele termene de judecată, colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și colonelul Cătălin Sindile nu s-au prezentat în instanță, astfel că nu au mai fost audiați în calitate de inculpați. În schimb, colonelul Laurențiu Cazan a fost audiat săptămâna trecută.

Foști șefi ai Jandarmeriei, trimiși în judecată pentru abuz în serviciu

În august 2023, procurorii Secției Militare din cadrul Parchetului General au trimis în judecată mai mulți foști șefi ai Jandarmeriei Române. Este vorba despre Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, și Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române.

În același dosar au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri ai Jandarmeriei Capitalei, acuzați de purtare abuzivă sau complicitate. Potrivit anchetatorilor, intervenția jandarmilor împotriva protestatarilor din Piața Victoriei, în seara de 10 august 2018, ar fi fost „nelegală și nejustificată”.

Procurorii susțin că foștii șefi ai Jandarmeriei ar fi ordonat intervenția în forță pentru dispersarea protestatarilor și ar fi coordonat acțiunea. În dosar sunt menționate inclusiv utilizarea de bastoane, spray-uri lacrimogene, grenade cu efect acustic și iritant lacrimogen și alte mijloace folosite de forțele de ordine în timpul intervenției. 312 persoane vătămate s-au constituit părți civile în proces.