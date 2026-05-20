Washingtonul pregătește o reducere a angajamentelor militare față de NATO - SURSE

Sursă: Realitatea.Net

Administrația Trump intenționează să anunțe, în această săptămână, aliații NATO că va diminua efectivele pe care Statele Unite le-ar pune la dispoziția Alianței într-o criză majoră, au declarat pentru Reuters mai multe surse sub protecția anonimatului.

Conform surselor menționate, Pentagonul intenționează să își anunțe intenția de reducere a angajamentului în cadrul unei reuniuni a șefilor de politică de apărare de la Bruxelles, care va avea loc vineri, 22 mai.

Până la ora transmiterii acestei știri nu este clar cât de repede intenționează Pentagonul să transfere responsabilitățile în situații de criză către aliații europeni.

În cadrul unui sistem cunoscut sub numele de Modelul de Forțe NATO, țările membre ale alianței identifică un efectiv militar disponibil care ar putea fi mobilizat în cazul unei crize majore, cum ar fi un atac militar asupra unui membru NATO.

Într-o declarație pentru Reuters, un diplomat de rang înalt al NATO menționa că încă există o înțelegere conform căreia Statele Unite ar veni în ajutorul Europei dacă aceasta s-ar afla în dificultate.

Informația vine în contextul în care administrația Trump a anunțat deja că intenționează să retragă 5.000 de soldați americani din Germania . Recent, The Wall Street Journal relata că a fost suspendată și desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia.

Administrația americană, condusă de președintele Donald Trump, a cerut aliaților NATO să își majoreze cheltuielile pentru apărare până la nivelul de 5% din PIB , obiectiv confirmat și adoptat în cadrul summitului NATO desfășurat la Haga în iunie 2025.