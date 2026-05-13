Costuri uriașe pentru „Golden Dome”: sistemul lui Trump ar putea depăși 1,2 trilioane de dolari și riscă să nu funcționeze

Sistemul futurist de apărare antirachetă „Golden Dome” al președintelui american Donald Trump va costa aproximativ 1,2 trilioane de dolari (882 miliarde de lire sterline) pentru dezvoltare, implementare și operare pe parcursul a două decenii, estimează Biroul Bugetar al Congresului (CBO), o instituție independentă.

Suma este semnificativ mai mare decât valoarea inițială de 175 miliarde de dolari (129 miliarde de lire) care fusese prevăzută, mai arată sursa citată, potrivit BBC .

Iar sistemul conceput pentru a proteja SUA împotriva rachetelor balistice și de croazieră s-ar putea să nici nu funcționeze. Noul raport al CBO avertizează că „Golden Dome” ar putea fi vulnerabil la un atac de amploare lansat de Rusia sau China.

Numai costurile de achiziție ar depăși 1 trilion de dolari, inclusiv pentru straturile de interceptare și pentru un sistem spațial de avertizare și urmărire a rachetelor, a precizat instituția fiscală într-un nou raport.

Poate Donald Trump să construiască „Golden Dome” deasupra SUA?

La doar câteva zile după revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025 (20 ianuarie 2025 - n.r.), Trump a prezentat planurile pentru acest sistem, destinat să contracareze amenințările aeriene „de nouă generație”. Anul trecut, el a declarat că programul ar necesita o investiție inițială de 25 miliarde de dolari, cu un cost total de 175 miliarde de dolari în timp.

„Așa-numitul «Golden Dome» al președintelui nu este nimic altceva decât un cadou uriaș pentru contractorii din domeniul apărării, plătit integral de americanii care muncesc”, a declarat marți senatorul democrat Jeff Merkley, care a solicitat estimarea din raport.

Îndoieli privind capacitatea sistemului american de apărare

Au existat îndoieli cu privire la capacitatea SUA de a livra un sistem de apărare complet pentru o suprafață terestră atât de vastă.

Oficialii au avertizat că sistemele existente nu au ținut pasul cu armele tot mai sofisticate deținute de potențialii adversari.

În ciuda costurilor estimate ale „Golden Dome”, „sistemul ar putea fi copleșit de un atac de amploare lansat de un adversar egal sau aproape egal ca putere”, a declarat CBO.

Un ordin executiv care solicita crearea a ceea ce inițial era numit „Iron Dome for America” menționa că amenințarea armelor de nouă generație a devenit „mai intensă și mai complexă” în timp, reprezentând un posibil scenariu „catastrofal” pentru SUA.

Planurile cerute de Trump pentru un sistem de apărare extins

La o săptămână după începutul celui de-al doilea mandat, Trump a ordonat Departamentului Apărării să prezinte planuri pentru un sistem capabil să descurajeze și să apere împotriva atacurilor aeriene, pe care Casa Albă le-a descris drept „cea mai catastrofală amenințare” pentru SUA.

Trump a spus că sistemul va include tehnologii „de nouă generație” pe uscat, pe mare și în spațiu, inclusiv senzori și interceptori bazați în spațiu.

Sistemul ar urma să fie „capabil chiar să intercepteze rachete lansate de pe cealaltă parte a lumii sau lansate din spațiu”, a declarat președintele anul trecut.

Contracte de miliarde pentru SpaceX și Lockheed Martin

Companiile SpaceX și Lockheed Martin au câștigat luna trecută contracte în valoare de până la 3,2 miliarde de dolari pentru dezvoltarea unor prototipuri de interceptori spațiali pentru acest sistem.