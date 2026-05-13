Percheziții la un spital dintr-un Giurgiu, medicii și asistentele suspectați că primeau mită de la pacienți

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu și Inspectoratului General al Poliției Române pun în aplicare, miercuri, șase mandate de percheziție domiciliară în București și în județul Giurgiu, într-un dosar de corupție.

Vizați sunt patru medici și două asistente angajați pe Secția Obstetrică-Ginecologie a unui spital din județul Giurgiu, suspectați că ar fi primit bani de la paciente în schimbul serviciilor medicale. Dosarul penal se află pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Acțiunea vine în urma plângerilor depuse de mai multe persoane. Trei mandate sunt executate în municipiul București și alte trei în județul Giurgiu. Până în prezent, anchetatorii ar fi descoperit la percheziții diferite sume de bani.

La finalul perchezițiilor, cele șase persoane vor fi aduse la sediul parchetului pentru audieri, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.