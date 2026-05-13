„Taxa zgârcitului” în restaurantele din Austria: suma ireală pe care trebuie să o plătești dacă ceri o farfurie goală în plus

O nouă practică apărută în restaurantele din Austria provoacă deja reacții dure din partea turiștilor. Mai multe localuri au început să introducă așa-numita „taxă a zgârcitului”, aplicată clienților care cer o farfurie suplimentară pentru a împărți un singur fel de mâncare între două persoane.

În funcție de restaurant și de regiune, clienții ajung să plătească între 4 și 11 euro doar pentru o farfurie goală și tacâmurile aferente. Măsura i-a surprins pe mulți turiști, mai ales în condițiile în care practica de a împărți mâncarea este destul de frecventă în vacanțe, în special în zonele turistice aglomerate sau în restaurantele cu porții foarte mari.

Patronii spun că măsura este necesară pentru supraviețuire

Proprietarii localurilor susțin însă că nu este vorba despre o sancțiune pentru clienți, ci despre o metodă prin care încearcă să își acopere costurile tot mai mari din industria ospitalității. Aceștia spun că, chiar dacă două persoane împart același preparat, restaurantul trebuie să ofere servicii complete pentru ambii clienți.

Mai exact, angajații trebuie să aducă farfurii și tacâmuri suplimentare, să spele mai multe vase și să ocupe locuri la masă care ar fi putut fi folosite de alți clienți ce comandă meniuri separate. În plus, patronii spun că restaurantele se confruntă deja cu cheltuieli ridicate legate de personal, energie și materii prime, iar astfel de taxe au apărut ca o soluție pentru a compensa pierderile.

Turiștii consideră măsura exagerată

De partea cealaltă, mulți turiști consideră că taxa este exagerată și spun că au aflat despre ea abia în momentul în care au primit nota de plată. Reacțiile au apărut rapid și pe rețelele sociale, unde mai mulți clienți au criticat restaurantele pentru ceea ce numesc o practică „absurdă” sau „lipsită de bun-simț”.

Discuțiile au împărțit opinia publică și în Austria. Unii consideră că restaurantele au dreptul să își stabilească propriile reguli și taxe, în timp ce alții spun că astfel de măsuri riscă să afecteze imaginea turismului și să îi facă pe vizitatori să evite anumite localuri.