O operațiune militară aeriană de tip „evadare organizată”, orchestrată de SUA și Israel, a avut ca scop eliberarea fostului președinte radical Mahmoud Ahmadinejad. Dezvăluirile arată că axa Washington-Tel Aviv a vizat instalarea acestuia la conducerea Iranului pentru a prăbuși regimul de la Teheran, în ciuda trecutului său profund anti-occidental.

Planurile secrete ale axei Washington-Tel Aviv din cadrul conflictului cu Iranul scot la iveală o strategie pe cât de complexă, pe atât de neșteptată. Conform unor dezvăluiri recente, un obiectiv strategic major și timpuriu al operațiunilor a fost înlăturarea actualei conduceri de la Teheran și înlocuirea ei cu o figură extrem de controversată: Mahmoud Ahmadinejad. Decizia de a miza pe fostul președinte iranian a luat prin surprindere cancelariile internaționale, având în vedere trecutul său marcat de o retorică profund anti-occidentală și anti-israeliană. Această mutare de șah geopolitic indică o încercare de a folosi o figură cunoscută și influentă din interiorul Iranului pentru a destabiliza regimul din temelii.

Raidul aerian și planul secret de evadare

Un moment de cotitură în implementarea acestui plan l-a reprezentat un atac aerian precis executat de aviația militară israeliană. Departe de a fi o simplă acțiune de distrugere a infrastructurii, raidul a avut o țintă extrem de specifică. Oficialii americani au confirmat ulterior că misiunea principală a fost eliminarea echipei de securitate și a gărzilor guvernamentale care îl țineau pe Mahmoud Ahmadinejad blocat în arest la domiciliu. Lovitura nu a vizat distrugerea reședinței fostului lider, ci anihilarea postului de pază situat la intrarea pe strada acestuia. Deși primele rapoarte din presa de la Teheran speculau că fostul președinte ar fi pierit în explozie, realitatea din teren a fost complet diferită. Publicația The Atlantic a dezvăluit, pe baza unor mărturii din cercul de apropiați ai liderului, că atacul a funcționat ca o operațiune militară de extragere, transformându-se într-o veritabilă evadare orchestrată din exterior.

Trecutul radical și declarațiile care au șocat lumea

Alegerea lui Ahmadinejad ca potențial lider de tranziție este cu atât mai bizară dacă privim retrospectiv activitatea sa politică. În perioada în care s-a aflat la conducerea Iranului, el s-a impus la nivel global ca un extremist de linie dură, promotor al unor politici fundamentaliste intransigente. Lumea întreagă își amintește de afirmațiile sale scandaloase, care au mers de la negarea deschisă a Holocaustului până la declarații absurde pe teme sociale, cum a fost susținerea ideii că în Iran nu există persoane homoseuxale. Mai mult, el a fost una dintre vocile principale ale propagandei agresive împotriva partenerilor actuali din umbră, fiind speaker de onoare la evenimente oficiale care militau deschis pentru ștergerea de pe hartă a statului evreu.

Transformarea în contestatar și suspiciunile de spionaj

Ruptura dintre Ahmadinejad și actualul aparat de putere de la Teheran s-a produs treptat, pe măsură ce fostul președinte a început să critice public managementul politic și economic al țării. Prin atacurile sale repetate din anii trecuți, în care acuza direct înalții oficiali de corupție sistemică și incompetență, el s-a transformat dintr-un stâlp al sistemului într-un element periculos pentru stabilitatea internă a republicii islamice. Deși nu s-a poziționat niciodată ca un disident pro-occidental clasic, mișcările sale au atras atenția serviciilor secrete. Suspiciunile regimului au fost alimentate și de procesul fostului său șef de cabinet, în timpul căruia magistrații iranieni au ridicat semne de întrebare majore legate de infiltrarea spionajului britanic și israelian în anturajul fostului președinte. Vizitele misterioase efectuate de Ahmadinejad în străinătate în ultima perioadă nu au făcut decât să completeze acest puzzle de spionaj, oferind greutate scenariului conform căruia acesta ar fi bătut palma cu inamicii de moarte ai Teheranului pentru a reveni la putere.

