Autostrada București – Alexandria a primit avizul tehnico-economic. Urmează licitația pentru proiectare și execuție

Documentația tehnico-economică pentru Autostrada București – Alexandria, cu o lungime de 74,2 kilometri, a fost avizată în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat secretarul de stat Irinel Scrioșteanu.

„Este un proiect strategic pentru sudul României, care va contribui la dezvoltarea economică a județelor Ilfov, Giurgiu și Teleorman, la creșterea siguranței rutiere și la reducerea timpilor de deplasare", a declarat Scrioșteanu pe Facebook.

Autostrada va asigura conexiuni cu Autostrada Bucureștiului A0, cu viitoarea Autostradă București – Giurgiu (A5) și cu rețeaua națională de drumuri de mare viteză spre Craiova și vestul țării.

Pașii următori

După avizarea în CTE, proiectul urmează să fie avizat în Consiliul Interministerial, aprobat în Guvern, după care vor fi întocmite caietele de sarcini și lansată licitația pentru proiectare și execuție.

Caracteristicile autostrăzii

Lungime: 74,2 km, traversând județele Ilfov, Giurgiu și Teleorman

Profil: 2 benzi de circulație pe sens, bandă de urgență și acostament

Lucrări de artă: 65 de pasaje, poduri și viaducte, cu o lungime totală de 10,8 km; cele mai lungi sunt pasajele peste râurile Argeș (994 m) și Vedea (1.153 m)

10 noduri rutiere, între care conexiuni cu DN6 (E70), DJ412A și viitoarea A5

Facilități: spații de servicii cu stații de încărcare pentru vehicule electrice, parcare securizată pentru camioane, perdele forestiere și panouri fonoabsorbante, 15 zone de trecere între căi în caz de urgență

Finanțare și execuție

Durata de execuție este estimată la 33 de luni, iar finanțarea este preconizată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027, viitorul cadru financiar european și bugetul de stat.

Traseul va traversa localități din trei județe: Dărăști și Măgurele (Ilfov), Mihăilești, Iepurești, Bulbucata, Letca Nouă și Ghimpați (Giurgiu), respectiv Bujoreni, Botoroaga, Drăgănești-Vlașca, Băbăița, Măgura, Orbeasca, Alexandria, Mavrodin și Buzescu (Teleorman).