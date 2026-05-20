Cine au fost Constantin și Elena și de ce sunt printre cei mai importanți Sfinți ai creștinătății

Pe 21 mai, calendarul creștin ortodox marchează sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, două dintre cele mai importante figuri ale creștinismului timpuriu, considerați de Biserică „întocmai cu apostolii”. Acest titlu le-a fost atribuit pentru rolul decisiv pe care l-au avut în răspândirea și consolidarea credinței creștine.

Potrivit tradiției, înaintea unei confruntări decisive cu împăratul păgân Maxențiu, împăratul Constantin a avut o viziune care avea să schimbe cursul istoriei. Se spune că, în plină zi, a văzut pe cer semnul crucii și mesajul: „Prin acest semn vei birui”. În timpul nopții, Hristos i s-ar fi arătat și i-ar fi cerut să pună simbolul crucii pe steagurile și armurile soldaților săi.

După victoria obținută, Constantin a emis în anul 313 celebrul Edict de la Milano, document prin care creștinismul, persecutat până atunci în Imperiul Roman, a devenit religie permisă. Acest moment a marcat începutul unei noi epoci, iar Constantin a rămas în istorie drept primul împărat roman care a susținut oficial creștinismul.

Fiul lui Constantin Chlorus și al Elenei, Constantin a fost proclamat împărat în anul 306. De-a lungul timpului, și-a onorat mama oferindu-i titluri imperiale importante, iar aceasta avea să joace la rândul său un rol esențial în istoria creștinismului.

Rolul Sfintei Elena și legenda Sfintei Cruci

Importanța Sfintei Elena este strâns legată de descoperirea Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Tradiția spune că, în urma săpăturilor de pe dealul Golgotei, au fost găsite trei cruci. Pentru a identifica lemnul pe care fusese răstignit Mântuitorul, acestea ar fi fost atinse de trupul unui mort, care ar fi revenit la viață în momentul contactului cu adevărata Cruce.

Descoperirea a fost prezentată mulțimii de episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 326, eveniment care a stat la baza sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, celebrată și astăzi în calendarul creștin.

Datorită implicării sale în căutarea și identificarea Sfintei Cruci, Elena este considerată și ocrotitoarea arheologilor.

Reformele lui Constantin și schimbarea Imperiului Roman

Constantin cel Mare a avut un rol esențial nu doar în recunoașterea creștinismului, ci și în transformarea profundă a societății romane. El a eliminat o serie de pedepse considerate incompatibile cu valorile creștine, precum răstignirea sau mutilările, și a promovat legi cu caracter social.

În anul 321 a stabilit duminica drept zi de odihnă în întreg Imperiul Roman. De asemenea, a interzis practici precum abandonul copiilor, răpirea și vânzarea acestora sau alte fapte considerate incompatibile cu principiile morale creștine.

Tot el a oferit Bisericii drepturi și privilegii importante, restituindu-i bunurile confiscate și sprijinind construirea de lăcașuri de cult.

Constantin este și fondatorul celei de-a doua capitale a Imperiului Roman, Constantinopolul – actualul Istanbul –, oraș care avea să devină un centru major al creștinismului răsăritean.

Primul Sinod Ecumenic și moștenirea sa

Un alt moment esențial al domniei sale a fost convocarea Primului Sinod Ecumenic de la Niceea, în anul 325. Atunci au fost stabilite reguli fundamentale pentru Biserică, inclusiv modalitatea de calcul a datei Paștelui și primele articole ale Crezului.

Deși a sprijinit întreaga viață creștinismul, Constantin a ales să primească botezul abia înainte de moarte, considerându-se nevrednic și împovărat de păcate. A fost botezat în mai 337 și a murit la scurt timp, pe 21 mai – dată la care Biserica îi cinstește memoria, alături de mama sa.

În iconografia ortodoxă, Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt reprezentați ținând între ei Sfânta Cruce, simbol al viziunii împăratului și al descoperirii făcute de Elena pe Golgota.

Pentru români, Constantin cel Mare are și o semnificație aparte. Istoricii susțin că a avut un rol important în răspândirea creștinismului în spațiul românesc, contribuind la consolidarea organizării religioase din regiune.

În fiecare an, în preajma datei de 21 mai, numeroși credincioși participă la pelerinaje organizate în cinstea Sfinților Împărați Constantin și Elena, considerați până astăzi mari protectori și susținători ai credinței creștine.

