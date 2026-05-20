Program special la hramul Catedralei Patriarhale: slujbe și ceremonii dedicate Sfinților Constantin și Elena

Ceremoniile dedicate sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena și hramul istoric al Catedralei Patriarhale, vor începe miercuri prin oficierea Slujbei Privegherii. Joi, de Ziua Eroilor, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, va săvârși Sfânta Liturghie.

Conform informațiilor transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, programul manifestărilor organizate pe Colina Patriarhiei include o serie de slujbe și momente speciale.

Miercuri, între orele 16:00 și 20:00, în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc Slujba Privegherii, oficiată de Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian, împreună cu soborul de slujitori ai catedralei.

Ziua de joi, dedicată Sfinților Împărați Constantin și Elena, va debuta la ora 7:00, când moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, vor fi așezate spre închinare în Baldachinul Sfinților, situat în apropierea Catedralei Patriarhale.

Programul va continua la ora 8:00 cu Slujba Miezonopticii și Acatistul Sfinților Împărați Constantin și Elena. De la ora 09:15, Patriarhul Daniel, alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, va oficia Sfânta Liturghie în Altarul Mare de Vară al Catedralei Patriarhale, urmată de slujba de pomenire a eroilor.

La prânz vor fi anunțați câștigătorii a două competiții naționale organizate de Patriarhia Română: Concursul Național Catehetic „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, la ora 12:00, și Concursul Național „Icoana ortodoxă – lumina credinței”, programat la 12:15.

În a doua parte a zilei, de la ora 16:00, credincioșii sunt așteptați la Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfinților Împărați Constantin și Elena, oficiate în interiorul catedralei. Moaștele așezate în Baldachinul Sfinților vor fi readuse în interiorul lăcașului de cult după închinarea ultimului pelerin.

Program special de Sfinții Constantin și Elena

Anul acesta, sărbătoarea Înălțării Domnului – Ziua Eroilor coincide cu hramul istoric al Catedralei Patriarhale, dedicat Sfinților Împărați Constantin și Elena. În același timp, lucrările de pictare a interiorului Catedralei Naționale sunt în desfășurare, motiv pentru care toate manifestările vor avea loc exclusiv pe Colina Patriarhiei.

Cu prilejul Zilei Eroilor, joi, la ora 12:00, clopotele tuturor bisericilor ortodoxe vor răsuna în semn de omagiu adus celor care și-au sacrificat viața pentru credință, libertate și unitatea națională.

Patriarhia Română amintește că eroii neamului sunt pomeniți la fiecare Sfântă Liturghie, fiind cinstiți pentru jertfa lor în apărarea țării, a credinței și a identității naționale. Instituția subliniază că aceștia au avut un rol decisiv în păstrarea libertății și în realizarea unității statului român.

Totodată, Patriarhia evidențiază faptul că Catedrala Națională a fost ridicată în memoria eroilor români și are ca prim hram Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor, iar ca al doilea hram pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

Pomenirea eroilor români la sărbătoarea Înălțării Domnului a fost stabilită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior consacrată prin alte hotărâri sinodale și prin legislația națională, care a instituit oficial Ziua Eroilor ca sărbătoare a poporului român.

Sfinții Împărați Constantin și Elena, pomeniți anual pe 21 mai, sunt considerați primii împărați creștini și au fost trecuți în rândul sfinților pentru contribuția lor esențială la răspândirea creștinismului.

La 40 de zile după Paște, creștinii sărbătoresc Înălțarea Domnului, eveniment care, potrivit tradiției biblice, a avut loc pe Muntele Măslinilor, în apropiere de Ierusalim, unde Iisus Hristos și-a binecuvântat pentru ultima dată apostolii înainte de înălțarea la cer.