Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României: duel de tradiție la Sibiu

Stadionul Municipal din Sibiu găzduiește, miercuri seară, de la ora 20.00, ultimul act al Cupei României Betano. „Șepcile roșii" și oltenii se înfruntă într-o finală cu miză uriașă, promițând un spectacol de excepție.

Drumul până în finală

Universitatea Cluj a ajuns în ultimul act după o semifinală de infarct cu FC Argeș. Clujenii s-au impus cu 5-4 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1 la finalul timpului regulamentar, și vor lupta acum pentru al doilea titru din istoria clubului în această competiție, primul datând din 1965.

Universitatea Craiova a demonstrat, la rândul ei, că merită pe deplin prezența în finală. Oltenii au eliminat CFR Cluj în sferturi (3-1), apoi au trecut de Dinamo București în semifinale, tot la penalty-uri, după un 1-1 la finalul celor 90 de minute. Cu 7 trofee ale Cupei în palmares, din 1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 2018 și 2021, craiovenii sunt favoriții logici ai statisticii.

Duelul antrenorilor

Cristiano Bergodi vine la această finală cu o experiență de necontestat: două trofee Cupa României (2022 și 2023) cucerite cu Sepsi OSK, plus două Supercupe ale României (2007 cu Rapid, 2022 cu Sepsi), și chiar o finală de Cupă jucată cu FC Național în 2006.

De cealaltă parte, portughezul Filipe Coelho, numit la Craiova în noiembrie 2025, se află la 45 de ani în fața primei finale majore din cariera de antrenor principal. O victorie în această seară ar reprezenta consacrarea sa definitivă pe scena fotbalului românesc.

Conexiuni și statistici inedite

Patru fotbaliști din lotul U Cluj au purtat în trecut tricoul Universității Craiova: Ovidiu Bic, Dan Nistor, Atanas Trică și Jovo Lukic. Din lotul Craiovei, Darius Fălcușan a reprezentat U Cluj, dar numai la nivel de juniori.

În ultimele cinci sezoane, cele două echipe s-au înfruntat de 12 ori, bilanțul fiind favorabil oltenilor: 5 victorii pentru Craiova, față de 2 pentru Cluj, și 5 remize. Cele 27 de goluri marcate în această perioadă oferă o medie de peste 2 goluri pe meci, semn că un spectacol pe cinste este de așteptat și miercuri seară.

Finala celebrează Ziua Europei

Federația Română de Fotbal și Comisia Europeană vor marca împreună Ziua Europei la această finală. Echipele vor intra pe teren pe acordurile „Odei Bucuriei”, celebrul fragment din Simfonia a IX-a de Beethoven, iar căpitanii celor două formații vor purta banderole cu însemnele Uniunii Europene, ca simbol al fair-play-ului și al valorilor democratice.

Brigada de arbitri

Partida va fi condusă de Marian Barbu (37 de ani, Făgăraș), aflat la prima finală de Cupă a României din carieră. Acesta traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei, oficind 20 de partide în SuperLigă și meciuri în UEFA Champions League, Europa League și Conference League. Tot în acest sezon, Barbu a arbitrat Supercupa României 2025 dintre FCSB și CFR Cluj.

Asistenți: Mihai Marica și Marius Badea. Al patrulea oficial: Ionuț Coza. Camera VAR: Iulian Dima (VAR) și Cristina Trandafir (AVAR). Rezervă de asistent: Alexandru Vodă. Observator: Adrian Comănescu.