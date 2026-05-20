NATO, energie și apărare: agenda turneului european și asiatic al lui Marco Rubio

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va participa pe 22 mai la Reuniunea Miniștrilor de Externe NATO din Suedia, urmând ca ulterior să efectueze o vizită de patru zile în India, unde va aborda teme precum securitatea energetică, comerțul și cooperarea în domeniul apărării.

Secretarul de Stat Marco Rubio va călători pe 22 mai la Helsingborg, Suedia, pentru a lua parte la Reuniunea Miniștrilor de Externe NATO, informează un comunicat de presă transmis de Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA.

În cadrul discuțiilor, oficialul american va sublinia necesitatea creșterii investițiilor în apărare și a unei distribuiri mai echitabile a responsabilităților între statele membre ale Alianței.

Rubio se va întâlni și cu reprezentanții celor șapte națiuni arctice, cu care va discuta despre interesele economice și de securitate din regiunea Arctică, precum și despre consolidarea poziției Statelor Unite în Nordul Îndepărtat. Agenda vizitei din Suedia include și întrevederi bilaterale cu prim-ministrul suedez Ulf Kristersson și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

După reuniunea din Suedia, secretarul de stat va efectua o vizită în India, în perioada 23–26 mai. Rubio va ajunge în Kolkata, Agra, Jaipur și New Delhi, unde sunt programate întâlniri cu oficiali indieni de rang înalt. Discuțiile vor viza securitatea energetică, relațiile comerciale și extinderea cooperării în domeniul apărării.