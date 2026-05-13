Uniunea Europeană pregăteşte noi restricţii pentru TikTok şi Instagram din cauza funcţiilor considerate adictive pentru copii

Uniunea Europeană pregăteşte noi măsuri împotriva platformelor sociale precum TikTok şi Instagram, vizând funcţiile considerate „adictive”, cum ar fi derularea infinită a conţinutului, redarea automată a videoclipurilor şi notificările push. Iniţiativa vine pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de efectele reţelelor sociale asupra copiilor şi adolescenţilor, relatează CNBC.

Preşedintele Comisiei Europeane, Ursula von der Leyen, a declarat marţi, în cadrul Summitului European pentru Inteligenţă Artificială şi Copii desfăşurat în Danemarca, că autorităţile europene intenţionează să limiteze mecanismele prin care platformele încearcă să ţină utilizatorii conectaţi cât mai mult timp.

Potrivit acesteia, Bruxellesul analizează deja modul în care TikTok foloseşte funcţii precum scroll-ul infinit, autoplay-ul şi notificările constante. În acelaşi timp, executivul european acuză Meta că platformele sale, Instagram şi Facebook, nu verifică eficient respectarea limitei minime de vârstă de 13 ani.

Comisia Europeană investighează şi felul în care minorii pot ajunge la conţinut periculos prin intermediul algoritmilor platformelor online, inclusiv materiale care promovează tulburările alimentare, automutilarea sau alte comportamente nocive.

În paralel, instituţiile europene dezvoltă o aplicaţie proprie pentru verificarea vârstei utilizatorilor, despre care Ursula von der Leyen afirmă că va respecta standarde foarte ridicate de protecţie a datelor personale. Sistemul ar urma să fie integrat în portofelele digitale europene şi utilizat direct de platformele online pentru identificarea utilizatorilor minori.

Şefa Comisiei Europene a subliniat că tehnologia necesară pentru astfel de verificări există deja, iar platformele nu mai pot invoca lipsa unor soluţii eficiente pentru protejarea copiilor în mediul online.

Conform Reuters şi CNBC, Bruxellesul ar putea prezenta chiar din această vară o propunere legislativă privind siguranţa minorilor pe internet, după consultările cu un grup de experţi.

În ultimii ani, Uniunea Europeană şi-a intensificat presiunile asupra marilor companii americane de tehnologie, printre care Google şi Apple, prin aplicarea regulilor europene privind concurenţa şi serviciile digitale. De asemenea, Bruxellesul investighează platforma X, deţinută de Elon Musk, în legătură cu distribuirea de conţinut explicit generat cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Mai multe state europene, inclusiv Franţa, Spania şi Marea Britanie, analizează la rândul lor introducerea unor restricţii pentru accesul adolescenţilor la reţelele sociale. În acest context, Australia a devenit recent prima ţară care a adoptat o interdicţie extinsă pentru utilizatorii cu vârsta sub 16 ani.

Presiunea asupra platformelor sociale a crescut şi după o decizie importantă a unei instanţe din SUA, care a concluzionat că funcţii precum derularea infinită şi redarea automată a clipurilor pot contribui la dependenţă şi la apariţia problemelor de sănătate mintală în rândul adolescenţilor.

Realitatea.NET | Zi decisivă pentru economie: INS publică noile date despre inflație și PIB



