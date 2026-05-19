Radu Miruță avertizează asupra întârzierii programului SAFE: „Dacă nu se semnează, unele contracte se pot pierde”

Sursă: Realitatea.net

Radu Miruță a declarat că Programul SAFE, prin care România ar urma să primească aproape 17 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură, riscă să întâmpine probleme dacă documentele necesare nu sunt semnate la timp de către Ministerul Finanțelor.

Ministerul Apărării susține că și-a îndeplinit obligațiile

Într-un interviu acordat publicației Libertatea, ministrul Apărării a explicat că instituția pe care o conduce și-a finalizat partea de responsabilitate privind programul european SAFE.

Potrivit acestuia, următorul pas îl reprezintă semnarea acordului de finanțare cu Comisia Europeană de către Ministerul Finanțelor.

„Pe bucata Ministerului Apărării, noi ne-am făcut treaba. Mai rămâne un pas birocratic, care presupune semnarea din partea Ministerului Finanțelor a acestui acord de finanțare cu Comisia Europeană”, a declarat Radu Miruță.

Aproape 17 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură

Programul SAFE presupune alocarea unei sume uriașe pentru România, fondurile urmând să fie folosite atât pentru consolidarea sistemului național de apărare, cât și pentru proiecte majore de infrastructură.

Din totalul de aproape 17 miliarde de euro:

peste 8 miliarde de euro ar urma să fie alocate Ministerului Apărării Naționale;

restul banilor ar urma să fie folosiți pentru dezvoltarea unor segmente din autostrăzile A7 și A8, în zona Moldovei.

Banii destinați apărării ar urma să fie investiți în achiziția de radare, elicoptere, muniție, nave militare și vehicule compatibile cu standardele NATO.

Radu Miruță: „Dacă nu se întâmplă, e periculos”

Ministrul Apărării a atras atenția că întârzierea semnării documentelor poate avea consecințe serioase.

Acesta a explicat că Ministerul Finanțelor trebuie să aprobe creditele de angajament necesare pentru semnarea contractelor.

„Eu știu că ele trebuie semnate până la 31 mai sau unele dintre ele se vor pierde”, a avertizat ministrul.

Totodată, Radu Miruță a precizat că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, i-ar fi transmis că procedurile birocratice ar putea fi finalizate în cursul acestei săptămâni.

Comisia Europeană spune că este pregătită

Potrivit informațiilor transmise de Comisia Europeană, instituția este pregătită să semneze acordul de finanțare imediat ce partea română finalizează formalitățile necesare.

Programul SAFE este considerat unul dintre cele mai importante mecanisme europene de finanțare pentru securitate și infrastructură strategică, iar întârzierea implementării sale ar putea afecta mai multe proiecte majore din România.