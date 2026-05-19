Alertă în Galați! Un copil de 7 ani a dispărut de acasă. Poliția cere ajutorul populației

Sursă: Realitatea.net

Polițiștii din Galați sunt în alertă după dispariția unui copil în vârstă de 7 ani, care a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Autoritățile fac apel la cetățeni să sune imediat la 112 dacă au informații care ar putea ajuta la găsirea minorului.

Copilul a plecat voluntar de la domiciliu

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, dispariția a fost semnalată în data de 19 mai 2026.

Mama copilului a anunțat poliția după ce băiatul, identificat ca Sebastian Constantin Neagu, ar fi plecat voluntar de la domiciliu în jurul orei 18:30 și nu a mai revenit.

Imediat după primirea sesizării, polițiștii Secției 4 Poliție Galați au început verificările și căutările pentru depistarea minorului.

Semnalmentele copilului dispărut

Autoritățile au transmis și semnalmentele băiatului pentru ca populația să îl poată recunoaște mai ușor:

înălțime aproximativă: 1,30 metri;

greutate: aproximativ 30 de kilograme;

ochi căprui;

ten deschis;

păr șaten, tuns scurt.

La momentul dispariției, copilul purta:

bluză gri;

pantaloni lungi gri închis;

încălțăminte sport albastru cu alb.

Poliția face apel la cetățeni

Polițiștii le solicită tuturor persoanelor care au văzut copilul sau care dețin informații relevante să contacteze de urgență autoritățile.

Cei care pot oferi detalii ce ar putea contribui la găsirea minorului sunt rugați să sune la numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Căutările continuă, iar autoritățile speră ca băiatul să fie găsit cât mai repede și în siguranță.