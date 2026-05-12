Termenul de valabilitate pentru trusa medicală din maşină. Greșeala colosală pe care foarte mulți șoferi o fac

Sursă: Realitatea.Net

Mulți șoferi acordă atenție documentelor mașinii, asigurării sau inspecției tehnice periodice, însă trec adesea cu vederea un element obligatoriu: trusa medicală auto. Deși pare un detaliu minor, aceasta trebuie să fie valabilă și completă, conform Codului Rutier, deoarece o trusă expirată sau neconformă poate atrage sancțiuni la un control. Mai mult, chiar și simpla verificare a conținutului poate ridica probleme dacă anumite componente nu mai respectă cerințele legale.

Mulți conducători auto cred că trusa medicală rămâne valabilă atât timp cât nu este utilizată. În realitate, produsele din interior au termen de expirare, iar materialele sterile își pot pierde proprietățile în timp.

În general, trusa medicală obligatorie are o perioadă de valabilitate cuprinsă între doi și cinci ani, în funcție de produsele incluse și de data stabilită de producător.

Termenul este trecut pe ambalaj și trebuie verificat periodic. Chiar dacă trusa nu a fost folosită niciodată, unele materiale sanitare sau sterile pot deveni neconforme după expirare.

Specialiștii recomandă verificarea trusei înaintea deplasărilor lungi și înainte de efectuarea inspecției tehnice periodice.

Șoferii pot primi amendă dacă trusa este expirată

Codul Rutier prevede sancțiuni pentru conducătorii auto care nu au trusă medicală sau circulă cu una expirată ori incompletă.

Amenzile fac parte din clasa I de sancțiuni și pot include două sau trei puncte de amendă.

În timpul controalelor, polițiștii pot verifica existența trusei, termenul de valabilitate și starea componentelor din interior.

Astfel, chiar dacă trusa se află în mașină, aceasta poate fi considerată neconformă dacă lipsesc materiale sau dacă anumite produse sunt expirate.

Ce se întâmplă după deschiderea trusei medicale

Există și șoferi care cred că simpla deschidere a trusei înseamnă automat că aceasta nu mai poate fi folosită.

Situația depinde însă de starea componentelor din interior.

Dacă trusa a fost deschisă pentru utilizarea unor materiale sanitare și ulterior lipsesc produse sau sunt deteriorate ambalajele sterile, aceasta poate fi considerată incompletă.

În practică, după utilizarea anumitor componente, trusa trebuie completată sau înlocuită pentru a respecta condițiile legale.

De asemenea, dacă sigiliul este rupt și produsele sterile nu mai sunt protejate corespunzător, unele materiale pot deveni neconforme.

Ce trebuie să conțină o trusă medicală auto omologată

O trusă medicală auto omologată include mai multe produse necesare acordării primului ajutor.

Printre acestea se numără:

pansamente sterile;

feșe;

plasturi;

comprese;

mănuși de unică folosință;

foarfecă;

materiale pentru acordarea primului ajutor.

Conținutul exact poate varia în funcție de modelul omologat, însă toate componentele trebuie să fie intacte și în termenul de valabilitate.

Cum trebuie păstrată trusa medicală în mașină

Modul de depozitare este, de asemenea, important.

Specialiștii recomandă păstrarea trusei într-un loc uscat și ferit de temperaturi extreme. Expunerea îndelungată la căldură excesivă sau umezeală poate deteriora materialele sanitare și poate reduce perioada de utilizare.

Șoferii sunt sfătuiți să verifice periodic dacă toate componentele sunt intacte și dacă ambalajele sterile sunt sigilate corespunzător.

O simplă verificare făcută din timp poate evita problemele la un control rutier și poate asigura existența unor materiale conforme în cazul unei situații de urgență.

Un detaliu ignorat de mulți conducători auto

Deși trusa medicală este obligatorie în orice autoturism, mulți șoferi nu verifică aproape niciodată data de expirare sau starea componentelor din interior.

În unele situații, conducătorii auto descoperă problema abia în momentul unui control sau înaintea unei călătorii mai lungi.

Verificarea periodică a trusei medicale rămâne una dintre obligațiile simple, dar importante, pe care orice șofer ar trebui să le respecte pentru a evita sancțiunile și pentru a avea la îndemână materiale utile în caz de nevoie, potrivit sursei.