Declarații sfâșietoare ale tatălui tinerei ucise în Bihor. Familia acuză întârzieri grave ale intervenției: „Alisia era virgină și a fost bătută. Am sunat de cinci ori la 112”

Sursă: Realitatea PLUS

Durere fără margini într-o familie din județul Bihor, după moartea violentă a unei adolescente de 18 ani, găsită fără viață în apropierea unei ferme unde efectua practică. Tatăl fetei a făcut public un mesaj cutremurător după înmormântare, în care vorbește despre ultimele clipe ale fiicei sale și acuză întârzieri grave în intervenția autorităților.

Bărbatul susține că fiica sa, Alisia, s-a luptat până în ultima clipă pentru viața ei și respinge categoric zvonurile potrivit cărora adolescenta ar fi avut o relație cu principalul suspect.

Tatăl victimei: „Alisia era virgină și a fost bătută”

În mesajul publicat pe rețelele sociale, tatăl fetei afirmă că familia deține documente medico-legale care ar demonstra că adolescenta nu avusese relații intime și că prezenta urme de violență.

Bărbatul spune că tânăra ar fi fost agresată pentru că a încercat să se apere și să reziste atacului.

Familia cere ca informațiile false apărute în spațiul public să fie verificate înainte de a fi distribuite și solicită ca adevărul să fie aflat cât mai rapid.

Acuzații grave privind intervenția serviciilor de urgență

O mare parte din mesajul tatălui vizează modul în care ar fi intervenit autoritățile după apelurile la 112.

Acesta susține că a cerut ajutor în repetate rânduri, însă echipajele medicale și poliția ar fi ajuns cu mare întârziere.

Potrivit declarațiilor sale: primul echipaj sosit ar fi fost unul al Poliției de Frontieră; ambulanța și poliția ar fi ajuns după aproximativ o oră și jumătate, iar familia ar fi insistat de mai multe ori pentru o intervenție urgentă.

Tatăl victimei solicită explicații din partea instituțiilor statului și cere verificarea modului în care a fost gestionată întreaga intervenție.

Acuzații la adresa patronului fermei

În mesajul public, bărbatul face referire și la patronul fermei unde adolescenta își desfășura stagiul de practică.

Acesta susține că proprietarul ar fi fost printre primele persoane ajunse la locul tragediei și îl acuză că nu ar fi intervenit pentru a o salva pe fată.

Mai mult, tatăl victimei afirmă că i s-ar fi sugerat să nu sune la 112 pentru a evita expunerea publică a cazului.

Crima care a șocat județul Bihor

Tragedia a avut loc pe 9 mai, când tânăra de 18 ani, elevă la un liceu din Borș, a fost găsită decedată în apropierea fermei unde efectua practică.

Potrivit anchetatorilor, victima prezenta răni grave în zona gâtului.

Principalul suspect, un bărbat de 39 de ani, a fost prins la scurt timp după crimă și și-ar fi recunoscut fapta în fața anchetatorilor.

Ulterior, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Suspectul fusese condamnat anterior pentru omor

Datele din anchetă arată că bărbatul fusese condamnat în trecut pentru o altă crimă.

El executase 16 ani de închisoare dintr-o pedeapsă de 20 de ani pentru omor și fusese eliberat condiționat anul trecut.

„Buna dimineata! Sunt tatal fetei decedate, Alisia!

In cursul zilei de ieri ne-am inmormantat fata noastra. Va multumim celor care ati fost alaturi cu noi.

Suntem o familie distrusa!

Trebuie sa ne adunam puterile pentru fetita noastra cea mica Loretta de 7 anisori.

Cei care sunteti parinti in tara asta imaginati-va prin ce situatie grea suntem.

Nu dorim la nimeni asemenea sentimente sí dureri.

Va rog din suflet sa distribuiti postarea noastra sa o vada toata tara.

Noi vrem doar adevarul si cei care sunt vinovati sa fie trasi la raspundere.

Va rugam cei cE posteaza pe retelele de socializare minciuni sa se informeze prima data inainte de a judeca si a scrie ca fata noastra Alisia a avut o relatie cu criminalul!

Avem dovezile de la medici legisti IML ca fata noastra Alisia era virgina si batuta pentru ca nu s-a lasat ..a luptat cu ultimile ei puteri pana la ultima suflare.

Vreau sa aduc la cunostinta ca cei de la 112 nu mi-au oferit ajutor. Am sunat de 5 ori sa ne ajute si abia dupa 40-50 minute... nu stiu exact au venit doar doi de la Politia de Frontiera...si aproximativ dupa 1 ora jumate a venit salvarea si echipajul de politie cu toate ca m-am rugat ín genunchi sa vina sa ne salveze fata.

Vrem să vada toata tara ce inseamna sa suni la 112 pentru ajutor. Sa vada Ministerul Hustitiei sí cei de la guvern daca au suflet in ce tara traim!

Si va rog sa nu ne judecati pe retelele de socializare.

Patronul fermei de capre Korponai Ovidiu Alexandru...am crescut impreuna si l-am iubit ca pe fratele meu. Este si nanasul meu la fata mica Loretta. Nici o data nu l-am tradat!!!!

El stie asta si daca nu recunoaste... dar in suflet il macina...si de aceea i-am si incredintat pe fata noastra Alisia sa faca practica la el!

Ovi, daca ai suflet te rog raspunde la intrebarile noastre. Tu ai fost primul care a ajuns la locul crimei! De ce nu ai incercat s-o salvezi pe Alisia chiar daca era decedata??? De ce ai zis sa nu sun la 112 ca ne facem de rusine in tot satul??? Aveai obligatia sa suni la 112. Nici macar sincere condoleate nu ai venit sa ne zici!!!!

Ovi, poti avea bani cu sacii si relatii peste tot asa cum tot timpul te laudai. Dar sa stii ca viata unei fete tinere nu se poate cumpara cu nimic pe fata pamantului!!!

Nu uita ca si tu esti tata si ai doua fete si a treia pe drum. Asta se putea intampla si cu tine! Ai tinut un criminal la tine la casa!

Si de cate ori te-am intrebat de criminal ai zis ca este un om corect si nu el a facut prima crima. Ai umblat dupa el la puscarie cu pachete si cu avocat sa-l scoti... sa ai cioban la capre.

Acum esti fericit?

Domnul avocat Matea Remus... sunteti fericit ??”, a zis tatăl fetei ucise.