Joacă inconștientă printre tineri. Au sărit de pe un bloc pe altul

Scene șocante au fost surprinse în Galați, unde mai mulți adolescenți au transformat acoperișurile unor blocuri turn într-un adevărat teren de joacă.

Tinerii au fost filmați în timp ce alergau și săreau de pe o clădire pe alta, la mare înălțime, fără să realizeze cât de aproape erau de o tragedie. Atenție: urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în mod special minorii.

Imaginile au fost surprinse de martorii șocați, care au privit cu sufletul la gură fiecare mișcare făcută de tineri.

La o asemenea înălțime, un singur pas greșit putea fi fatal.

Ușa de acces a blocului unde au urcat copiii era asigurată cu o bucată de sârmă, de aceea a simplu a fost ca aceștia să ajungă pe acoperiș.

Oamenii din zonă spun că astfel de gesturi au devenit tot mai dese și sunt influențate de provocările periculoase apărute pe rețelele sociale, unde mulți tineri caută adrenalină și apreciere online fără să se gândească la consecințe.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă autoritățile au deschis dosar penal.