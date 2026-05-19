Noul trend care îi scoate din minți pe șoferi. Adolescenții blochează intenționat trecerile de pietoni- VIDEO

O scenă care a stârnit revoltă în mediul online a fost surprinsă pe o stradă intens circulată din Iași, unde un adolescent a transformat traversarea unei treceri de pietoni într-un adevărat joc menit să testeze nervii șoferilor aflați în trafic.

Filmarea, publicată de publicația locală Ora de Iași, surprinde modul în care tânărul pare să provoace în mod deliberat blocaje în trafic, spre amuzamentul prietenilor care îl urmăresc de pe margine.

Mașinile au oprit regulamentar, însă adolescentul a început „spectacolul”

În imaginile apărute online se vede cum băiatul se apropie de trecerea de pietoni și dă impresia că urmează să traverseze strada în mod normal. Mai mulți șoferi opresc regulamentar pentru a-i acorda prioritate.

În loc să își continue drumul firesc, adolescentul începe însă să meargă extrem de încet pe trecerea de pietoni. La un moment dat, acesta se oprește chiar în mijlocul carosabilului și rămâne câteva secunde pe loc, blocând complet circulația.

Ulterior, spre surprinderea conducătorilor auto, tânărul se întoarce înapoi către trotuar, fără să finalizeze traversarea.

Întreaga scenă pare să se desfășoare intenționat, în timp ce prietenii săi urmăresc momentul de pe margine și se amuză.

Claxoane și nervi întinși la maximum în trafic

Pe parcursul episodului, traficul din zonă este serios îngreunat. Șoferii rămași blocați încep să claxoneze, iar atmosfera devine tensionată.

Filmarea a fost realizată în cartierul Tătărași, una dintre zonele aglomerate ale orașului.

Gestul adolescentului a provocat numeroase reacții în mediul online, unde mulți internauți au criticat comportamentul considerat periculos și iresponsabil.

Un posibil „nou trend”

Jurnaliștii din presa locală au descris incidentul ca fiind posibil parte dintr-un fenomen care începe să apară tot mai des în rândul adolescenților.

Astfel de comportamente pot genera situații periculoase în trafic și pot provoca reacții imprevizibile din partea conducătorilor auto.

Gesturile pot avea consecințe serioase

Imaginile readuc în discuție problema comportamentului tinerilor în trafic și modul în care anumite provocări sau gesturi făcute pentru distracție pot afecta siguranța rutieră.

Blocarea intenționată a traficului în zone circulate poate duce la incidente periculoase, mai ales în momentele în care șoferii reacționează sub presiunea nervilor și a aglomerației.

Deocamdată nu este clar dacă episodul surprins în Iași reprezintă un caz izolat sau dacă astfel de scene riscă să devină tot mai frecvente, pe fondul provocărilor și „trendurilor” promovate în mediul online.