Iranul oferă o recompensă de 50 de milioane de euro pentru asasinarea lui Donald Trump și a lui Benjamin Netanyahu

Sursă: Realitatea.net

Un oficial iranian de rang înalt a anunțat că Parlamentul de la Teheran ar urma să voteze un proiect de lege prin care se acordă recompense de câte 50 de milioane de euro pentru uciderea președintelui american Donald Trump, a premierului israelian Benjamin Netanyahu și a comandantului CENTCOM, comandamentul operațiunilor militare în zona Golfului Persic. Anunțul vine la scurt timp după ce liderul de la Casa Albă după ce a anuțată că ar fi stopat în umtima clipă un atac devastator asupra Iranului, la recomandarea altor șefi de stat și de guvern din regiune.

Potrivit proiectului de lege, numit „Acțiuni reciproce ale forțelor militare și de securitate ale Republicii Islamice”, „josnicul președinte al Statelor Unite, prim-ministrul sionist de rău augur și rușinos și comandantul CENTCOM trebuie să fie vizați și supuși unor acțiuni reciproce”.

„Acesta este dreptul nostru”, a declarat Ebrahim Azizi, președintele comisiei de securitate națională a Iranului, la postul public de televiziune. Un cleric șiit iranian, membru al Parlamentului, a confirmat declarația lui Azizi cu privire la recompensa pusă pentru asasinarea lui Trump și Netanyahu, scrie și The Jerusalem Post .

Anterior, un grup iranian care funcționează sub patronajul Parlamentului a strâns 40 de milioane de euro pentru a oferi o recompensă pentru eliminarea lui Donald Trump, după bombardamentele din iunie anul trecut asupra a trei situri nucleare.

Trump, vizat de mai multe atentate

De-a lungul ultimilor ani, Donald Trump a fost vizat în mai multe tentative sau comploturi de asasinare investigate de autoritățile americane. În 2024, un atacator înarmat a deschis focul la un miting electoral din Pennsylvania, incident în care Trump a fost rănit ușor la ureche, iar un participant a fost ucis. Într-un alt caz, în 2023, un bărbat a fost arestat în Florida după ce a amenințat că îl va ucide pe Trump, fiind inculpat pentru amenințări la adresa unui fost președinte. Serviciul Secret a raportat în mod repetat că a dejucat și alte intenții sau planuri preliminare, fără a oferi detalii operative, invocând securitatea națională.