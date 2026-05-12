Musaca de vită cu legume la cuptor. Rețeta perfectă pentru o masă savuroasă și consistentă în familie
Musacaua de vită cu legume este unul dintre acele preparate care aduc imediat senzația de „acasă”, indiferent unde te afli. Straturile fragede de carne tocată de vită, gătită lent împreună cu legume aromate, se împletesc perfect cu un sos cremos și se transformă la cuptor într-un preparat bogat, consistent și plin de savoare.Este o rețetă ideală pentru mesele în familie sau pentru momentele în care vrei să pui pe masă ceva sățios și gustos, fără să depui prea mult efort.
INGREDIENTE
500 gr carne vită
2 roșii
2 cepe
4 cartofi
300 ml sos de roșii
4-5 linguri ulei de măsline
1 linguriță chimion
1 linguriță boia afumată
1 linguriță pătrunjel uscat
2 căței de usturoi
sare și piper
MOD DE PREPARARE:
Pune carnea într-un bol și adaugă chimionul, boiaua afumată, sarea, piperul, pătrunjelul uscat și usturoiul ras. Amestecă bine, astfel încât aromele să se întrepătrundă.
Curăță și feliază roșiile, ceapa și cartofii la aceeași grosime.
Unge ușor un vas termorezistent cu ulei de măsline. Așază alternativ straturi de carne și legume, dispuse circular, până umpli tava.
Amestecă sosul de roșii cu puțină sare și piper, apoi toarnă-l uniform peste ingredientele din tavă. La final, stropește preparatul cu ulei de măsline.
Acoperă tava mai întâi cu hârtie de copt, apoi cu folie de aluminiu, sigilând bine marginile.
Coace musacaua în cuptorul preîncălzit la 190°C timp de aproximativ 40 de minute. Cu câteva minute înainte de final, îndepărtează hârtia și folia, pentru ca preparatul să se rumenească frumos.
Scoate tava din cuptor și lasă musacaua să se odihnească câteva minute înainte de servire. Savurează cu poftă o porție generoasă, potrivit sursei.
