Cât de sănătoase sunt, de fapt, cireșele românești? Medicul Mihaela Bilic distruge mitul

Sursă: Realitatea.Net

Pentru mulți români, cireșele sunt un adevărat simbol al verii. Dulci, parfumate și așteptate cu nerăbdare în fiecare sezon, ele sunt adesea considerate printre cele mai sănătoase fructe ale verii. Cu toate acestea, medicul nutriționist Mihaela Bilic avertizează că realitatea este mai nuanțată: cireșele de astăzi diferă considerabil de cele consumate odinioară de bunicii noștri.

Mai mult, ea susține că aceste fructe pot deveni o adevărată problemă pentru siluetă dacă sunt consumate în exces. Declarațiile sale au stârnit numeroase reacții, mai ales pentru că cireșele sunt asociate, în general, cu o alimentație sănătoasă și naturală.

Mihaela Bilic spune însă că multe dintre soiurile actuale au fost modificate și ameliorate astfel încât fructele să fie mai mari, mai dulci și mai aspectuoase, iar acest lucru le schimbă inclusiv profilul nutrițional.

Declarația care a atras cel mai mult atenția a fost legată de conținutul ridicat de zahăr al cireșelor.

„Pe un podium al fructelor care îngrașă, cireșele sunt primele”, a spus Mihaela Bilic, explicând că multe dintre fructele actuale sunt mult mai dulci decât în trecut.

Potrivit medicului, problema nu ține neapărat de pesticide sau de faptul că fructele sunt „nesănătoase”, ci de modificările de soi care au făcut ca cireșele moderne să conțină mai mult zahăr și să fie mult mai concentrate ca gust.

Nutriționistul spune că astăzi este tot mai greu să găsești acele cireșe „apoase și fără gust” din grădinile de altădată, deoarece majoritatea soiurilor cultivate sunt selectate special pentru dulceață și aspect comercial.

De ce pot deveni o problemă pentru siluetă

Deși sunt fructe, cireșele conțin cantități importante de fructoză, adică zahărul natural din fructe.

În plus, ele au o densitate calorică mai mare decât alte fructe de sezon, iar problema apare mai ales din cauza cantității consumate. Mihaela Bilic atrage atenția că oamenii tind să mănânce foarte multe cireșe fără să realizeze acest lucru.

„Cireașa e grea. Un kilogram de cireșe e un castron un pic mai mare”, explică medicul.

Spre deosebire de căpșuni, care au puține calorii și multă apă, cireșele sunt mai concentrate în zahăr și pot aduce rapid un aport caloric ridicat.

Specialiștii în nutriție spun că multe persoane tratează fructele ca pe alimente „fără limite”, însă organismul reacționează la excesul de zahăr indiferent de sursă.

Asta înseamnă că cireșele nu sunt sănătoase?

Nu. De fapt, cireșele au numeroase beneficii pentru organism atunci când sunt consumate cu moderație.

Aceste fructe conțin antioxidanți, vitamine și compuși antiinflamatori care pot ajuta organismul să combată stresul oxidativ și inflamația. În plus, cireșele sunt bogate în vitamina C, potasiu și fibre.

Unele studii arată chiar că antioxidanții din cireșe pot contribui la reducerea inflamației și la recuperarea musculară după efort fizic.

Problema apare doar atunci când cantitatea devine exagerată.

Mihaela Bilic subliniază că nu trebuie eliminate din alimentație, ci consumate echilibrat, exact ca orice alt aliment dulce.

Mitul „fructelor care nu îngrașă”

Declarațiile medicului au readus în discuție unul dintre cele mai răspândite mituri alimentare: ideea că fructele pot fi consumate fără restricții.

În realitate, multe fructe conțin cantități importante de zahăr natural. Strugurii, cireșele, pepenele roșu sau bananele foarte coapte au un aport mai mare de carbohidrați și calorii comparativ cu fructele de pădure sau căpșunile.

Mihaela Bilic spune că oamenii tind să subestimeze efectul fructelor asupra siluetei tocmai pentru că sunt considerate „naturale”.

„Cireșele, pepenii și strugurii sunt bombă”, avertizează medicul, referindu-se la cantitatea mare de zahăr care poate fi consumată foarte ușor într-un timp scurt.

Cum ar trebui consumate cireșele

Nutriționiștii recomandă ca fructele să fie consumate în porții moderate și, ideal, în prima parte a zilei sau ca gustare între mese.

În cazul cireșelor, o porție rezonabilă înseamnă aproximativ o cană sau două mâini de fructe, nu un kilogram consumat dintr-o singură dată.

De asemenea, specialiștii recomandă evitarea combinației dintre fructe foarte dulci și alte deserturi bogate în zahăr.

Persoanele care țin dietă sau au probleme cu glicemia trebuie să fie și mai atente la cantitate.

Chiar dacă Mihaela Bilic a demontat imaginea idealizată a cireșelor, acestea rămân unele dintre cele mai iubite fructe de sezon din România.

Problema nu este fructul în sine, ci excesul și faptul că multe soiuri moderne au devenit mult mai dulci decât în trecut.

Ca în cazul multor alimente, cheia rămâne echilibrul. Consumate moderat, cireșele pot face parte fără probleme dintr-o alimentație sănătoasă și variată, potrivit sursei.