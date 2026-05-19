Accident grav de muncă la Șura Mică. Un bărbat și-a prins mâna într-un utilaj industrial

Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost rănit marți, în urma unui accident de muncă produs în parcul industrial din Șura Mică, la o fabrică unde se produc ambalaje din carton.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, victima și-ar fi prins mâna într-un utilaj industrial. La locul incidentului au intervenit de urgență o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic. Salvatorii au reușit să îl extragă pe bărbat din utilaj.

Victima era conștientă când a fost preluată de medici

Potrivit ISU Sibiu, bărbatul a fost găsit conștient și a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajelor de intervenție. Autoritățile urmează să stabilească în ce condiții s-a produs accidentul de muncă.