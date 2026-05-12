Alertă într-o școală din Covasna: o ursoaică și doi pui au intrat în curtea unității de învățământ. Cursurile au fost suspendate

Momente de panică într-o localitate din județul Covasna, după ce o ursoaică și cei doi pui ai săi au fost văzuți în curtea unei școli primare. Incidentul a avut loc în Zăbala, iar autoritățile au decis suspendarea cursurilor pentru o zi, din motive de siguranță.

Animalele au rămas în apropierea clădirii mai bine de două ore, timp în care zona a fost securizată de echipele de intervenție și de jandarmi.

Ursoaica, observată dis-de-dimineață de femeia de serviciu

Totul s-a petrecut în jurul orei 6:15, atunci când angajata școlii a ajuns la serviciu și a auzit zgomote neobișnuite venind din curte. În momentul în care s-a apropiat pentru a vedea despre ce este vorba, s-a trezit față în față cu ursoaica.

Femeia a povestit că animalul se afla la mai puțin de 10 metri distanță, iar cei doi pui s-au urcat rapid într-un copac din apropiere.

Speriată, aceasta a alertat imediat autoritățile, iar în sat s-a mobilizat rapid echipa de intervenție a primăriei, alături de jandarmi.

Zona școlii, securizată de autorități

După apariția urșilor, accesul în zonă a fost restricționat pentru a evita orice incident. Părinții și elevii au fost avertizați să nu se apropie de școală, iar conducerea unității de învățământ a decis suspendarea cursurilor pentru întreaga zi.

În timp ce ursoaica s-a retras într-o zonă cu vegetație densă, cei doi pui au rămas urcați într-un molid timp de aproximativ două ore.

Mai mult, la intrarea în curtea școlii au fost descoperite urme care indicau faptul că animalele sălbatice mai trecuseră prin zonă și în alte dăți.

Ursuleții au coborât din copac și au dispărut în pădure

După câteva ore tensionate, puii au coborât din copac și au plecat împreună cu mama lor în pădurea din apropiere. Chiar și așa, localnicii spun că familia de urși ar putea fi în continuare în zonă.

În comuna Zăbala, prezența urșilor a devenit tot mai frecventă în ultimii ani. Camerele de supraveghere au surprins de mai multe ori animalele plimbându-se pe străzile din centrul localității, spre îngrijorarea locuitorilor.

Tot mai multe incidente cu urși în Covasna

Autoritățile locale susțin că situația a devenit dificil de controlat. În această primăvară, doi urși au fost împușcați după ce au intrat în gospodării și au atacat animale domestice, inclusiv oi, cai, găini și câini.

Un alt exemplar a fost împușcat și vara trecută, în urma unor incidente similare.

Între timp, Parlamentul României a adoptat recent o lege care permite intervenția rapidă în cazul urșilor considerați periculoși pentru populație. Conform noilor prevederi, animalele care reprezintă un risc imediat pentru oameni pot fi împușcate fără proceduri birocratice complicate. Actul normativ a fost trimis spre promulgare președintelui României.