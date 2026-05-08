Opt boboci de rață, salvați din trafic în București după o intervenție contracronometru a Poliției Rutiere

Opt boboci de rață au fost salvați vineri dintr-o intersecție aglomerată din București, după ce au fost observați de polițiștii de la Brigada Rutieră înainte să fie loviți de mașini. Puii de rață se aflau în zona Eroii Revoluției, unde traficul intens le punea viața în pericol.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au anunțat intervenția printr-o postare publicată pe rețelele sociale, precizând că agenții de circulație au reacționat rapid pentru a evita o tragedie.

Potrivit autorităților, bobocii traversau intersecția fără mama lor în apropiere, iar șoferii circulau în zonă în momentul în care au fost observați de polițiști. Pentru salvarea păsărilor au fost solicitați și polițiștii locali, dar și echipele ASPA București.

Mama bobocilor a fost văzută în apropiere, însă încercările de capturare au eșuat, deoarece pasărea a zburat înainte de intervenția echipelor.

Inițial, autoritățile au luat în calcul transportarea bobocilor în Delta Văcărești, habitat natural frecventat de numeroase specii de păsări sălbatice din Capitală. Totuși, reprezentanții Poliției Locale București au explicat că separarea puilor de mama lor putea reduce șansele de supraviețuire.

Din acest motiv, cei opt boboci au fost transportați la Fundația Visul Luanei, organizație specializată în îngrijirea animalelor sălbatice. Acolo, puii vor primi îngrijiri până în momentul în care vor putea fi eliberați în natură.

Situații similare au fost raportate și în ultimele săptămâni în București, mai ales în apropierea lacurilor și a spațiilor verzi.