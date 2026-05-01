Reguli stricte pentru proprietarii de câini: amenzi de până la 500 de euro pentru nerespectarea igienei

Autoritățile dintr-un important oraș portuar din Italia introduc măsuri ferme pentru menținerea curățeniei în spațiile publice. Proprietarii de câini vor fi obligați să curețe inclusiv urina animalelor de companie, în caz contrar riscând sancțiuni semnificative, de până la 500 de euro.

Decizia a fost luată la Livorno, oraș situat pe coasta regiunii Toscana, după numeroase reclamații venite din partea locuitorilor. Aceștia au semnalat disconfortul creat de mirosurile persistente, în special în parcuri, zone de joacă și în apropierea clădirilor rezidențiale.

Obligații noi pentru deținătorii de animale

Conform noilor reguli, persoanele care plimbă câini trebuie să aibă asupra lor recipiente cu apă sau pulverizatoare pentru a curăța zonele unde animalele urinează. Măsura vizează trotuarele, băncile, dar și obiecte precum roțile vehiculelor parcate.

De asemenea, este strict interzis ca animalele să urineze în apropierea ușilor, ferestrelor sau intrărilor în magazine, birouri ori locuințe.

Motivul măsurilor: igiena și confortul urban

Reprezentanții administrației locale susțin că această decizie vine ca răspuns la numeroase sesizări privind problemele de igienă și calitatea vieții în oraș. Creșterea numărului de animale de companie, în special a câinilor, a dus la accentuarea acestor probleme în spațiile comune.

Autoritățile subliniază că domeniul public trebuie protejat, fiind un bun comun destinat tuturor cetățenilor.

Noile reguli vor intra în vigoare în perioada 20 mai - 31 octombrie, interval considerat critic din cauza temperaturilor ridicate, care intensifică mirosurile neplăcute.

Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații variază între 25 și 500 de euro, în funcție de gravitatea situației.

Reguli similare și în alte orașe

Livorno nu este singurul oraș italian care adoptă măsuri stricte privind responsabilitatea proprietarilor de animale. În alte regiuni, autoritățile au propus inclusiv taxe dedicate pentru câini, destinate acoperirii costurilor de curățenie urbană.

Noua reglementare reflectă o tendință tot mai vizibilă în Europa: responsabilizarea proprietarilor de animale pentru menținerea unui mediu urban curat și sigur.