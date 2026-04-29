 „Legea grătarului” în 2026: unde ai voie să faci grătar și ce amenzi riști dacă ignori regulile

Sursă: Realitatea.net

Ieșirile în natură sunt mult așteptate de mulți români, dar nu vin fără reguli. Așa-numita „lege a grătarului”, Legea nr. 54/2012, este în continuare în vigoare și în 2026 și stabilește clar unde și cum pot fi organizate activitățile de picnic.

Nu e vorba doar de o recomandare, ci de un set de obligații care trebuie respectate. Scopul legii este simplu: să limiteze impactul negativ asupra mediului și să evite problemele legate de sănătatea publică.

Unde ai voie să faci picnic și unde începe problema

Legea face o diferență importantă între tipurile de spații în care poți petrece timpul în aer liber. Există, pe de o parte, zonele special amenajate pentru picnic. Acestea sunt singurele locuri în care este permis, legal, să aprinzi focul pentru grătar. Sunt spații pregătite de autorități, cu facilități care reduc riscurile pentru mediu. Pe de altă parte, sunt zonele doar „indicate” pentru picnic, de regulă parcuri sau zone de la marginea pădurilor. Aici poți sta, poți mânca, dar nu ai voie să faci foc.

În afara acestor spații, lucrurile sunt și mai clare: picnicurile sunt interzise. Singura excepție apare în cazul unor evenimente organizate legal, cu autorizație. Actul normativ definește activitatea de picnic ca orice formă de relaxare în spații frecventate de public, care implică consum de alimente sau băuturi și, uneori, aprinderea focului.

„Legea grătarului”: Ce prevede documentul

Legea introduce și ideea de „zone de afluență publică consacrate”, adică acele locuri unde oamenii merg în mod obișnuit pentru timp liber, fie că sunt amenajate, fie doar indicate de autorități. În esență, cadrul legal încearcă să țină sub control o activitate aparent banală, dar care poate avea efecte serioase dacă este făcută fără reguli.

Dincolo de locul ales, comportamentul contează la fel de mult. Cei care ies la iarbă verde trebuie să păstreze spațiul curat și să arunce deșeurile doar în locurile special amenajate, respectând colectarea selectivă. Focul, acolo unde este permis, trebuie supravegheat în permanență.

Legea interzice o serie de gesturi care pot părea minore, dar care afectează mediul: spălarea obiectelor în ape naturale, aruncarea apei uzate pe sol, hrănirea animalelor sălbatice sau distrugerea plantelor. În plus, nu este permisă aruncarea țigărilor aprinse în alte locuri decât cele special amenajate și nici folosirea produselor de igienă lângă cursuri de apă. Regulile merg până la detalii tocmai pentru a preveni degradarea zonelor naturale.

Ce obligații au autoritățile

Legea nu pune responsabilitatea doar pe cei care ies la picnic. Autoritățile locale și administratorii acestor zone au, la rândul lor, obligații clare. Spațiile destinate picnicurilor trebuie amenajate fără intervenții agresive asupra mediului. Asta înseamnă fără defrișări inutile, fără modificări ale cursurilor de apă și fără transformări excesive prin betonare sau asfaltare. Ideea este ca aceste locuri să rămână cât mai apropiate de natură, dar în același timp să fie sigure pentru cei care le folosesc.

Pentru persoanele fizice, amenzile sunt cuprinse între 100 și 3.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii. Sancțiunile pot apărea pentru o gamă largă de situații: de la aprinderea focului în locuri nepermise și aruncarea deșeurilor, până la distrugerea mediului sau nerespectarea regulilor din zonele de picnic.

Cine te poate sancționa

Controalele nu sunt făcute de o singură instituție. Legea permite intervenția mai multor autorități, fiecare cu rolul său. Printre acestea se numără Garda Națională de Mediu, autoritățile locale, dar și structurile de ordine publică precum Poliția Română și Jandarmeria Română, alături de poliția locală. Acestea pot verifica zonele de picnic, pot legitima persoanele și, dacă este cazul, pot dispune evacuarea celor care nu respectă regulile.