Tânără de 21 de ani, ucisă într-un impact violent în județul Constanța: acul mașinii s-a oprit la 130km/h

Sursă: Realitatea.Net

O tânără de 21 de ani a murit la Spitalul Județean Constanța, după ce mașina în care se afla a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un copac, marți după-amiază, pe DN38. Tânăra circula cu o viteză foarte mare.

Din primele informații, tânăra de 21 de ani a murit la spital, acolo unde a ajuns cu răni grave în urma accidentului de ieri. Anunțul privind decesul fetei l-a făcut soțul acesteia pe o rețea de socializare.

Potrivit poliției, femeia a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a lovit violent de un copac de pe marginea drumului.

Forța impactului a fost una uriașă. Fotografiile de la fața locului arată capota mașinii care s-a rupt practic în două, de-o parte și de alta a copacului. Conform unor informații, acul vitezometrului a rămas blocat la 130 km/h, semn al vitezei cu care circula vehiculul în momentul coliziunii.

Echipajele de intervenție au găsit victima încarcerată. Salvatorii au reușit să o extragă, au resuscitat-o și au transportat-o cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.