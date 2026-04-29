Ingredientul din bucătărie, care protejează plantele împotriva dăunătorilor

Un produs nelipsit din majoritatea locuințelor, este tot mai des utilizat în grădinăritul ecologic. Motivul? Poate ajuta la prevenirea unor boli ale plantelor și la menținerea sănătății acestora, fără a apela la substanțe chimice agresive.

Deși nu este o soluție miraculoasă și nici nu înlocuiește complet pesticidele clasice, folosit corect și la momentul potrivit, bicarbonatul poate deveni un aliat util în combaterea problemelor frecvente din grădină. Este vorba despre bicarbonatul de sodiu.

Cum acționează bicarbonatul asupra plantelor

Efectul său se datorează capacității de a modifica ușor pH-ul de la suprafața frunzelor. Astfel, creează un mediu mai puțin favorabil dezvoltării ciupercilor și sporilor. Multe boli apar în condiții de umiditate și aciditate, iar bicarbonatul „strică” acest echilibru, limitând răspândirea infecțiilor. În plus, are și un efect antiseptic ușor.

Când este util în grădină

Este folosit mai ales pentru prevenirea și controlul bolilor fungice, precum făinarea (recunoscută după stratul alb de pe frunze), dar și pentru petele foliare sau mucegaiuri superficiale. Rezultatele sunt mai bune dacă este aplicat preventiv, înainte ca boala să avanseze.

Deși nu este insecticid, poate avea un efect indirect asupra unor dăunători mici, mai ales când este combinat cu alte soluții naturale.

Rețete simple pentru utilizare

– Spray antifungic : o linguriță de bicarbonat la un litru de apă, plus câteva picături de săpun lichid natural. Se pulverizează pe frunze, pe ambele părți, aproximativ o dată pe săptămână.

– Soluție pentru făinare : aceeași bază, la care se adaugă puțin ulei vegetal, pentru o mai bună aderență și eficiență.

– Aplicare în sol : posibilă, dar rar și în cantități mici, deoarece utilizarea excesivă poate afecta echilibrul solului.

Plante care beneficiază de tratament

Bicarbonatul este frecvent utilizat pentru culturi sensibile la boli fungice, precum roșiile, castraveții, dovleceii, vița de vie sau trandafirii. În aceste cazuri, prevenția este esențială, iar tratamentele aplicate corect pot reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire.