Un lider PNL demască aranjamentele din partid. Cum speră Bolojan să se salveze?

Sursă: Realitatea.net

Liberalul Alin Tișe, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Ilie Bolojan, denunță aranjamentele care s-ar face în partid pe ultima sută de metri, în perspectiva că în care moțiunea de cenzură ar putea să-l debarce pe premier. Președintele CJ Cluj avertizează că liberalii ar miza pe trădări din rândul suveraniștilor, dar riscă să cadă în propria capcană și aleși locali ai PNL să schimbe tabăra.

ul liberal de la Palatul Victoria.

Într-o postare extrem de dură, Tișe afirmă că PNL, aflat la „un scor uriaș de 12%”, încă mai crede că poate guverna singur, „adică «singur» doar de ochii lumii, de fapt cu parlamentari furați de la AUR”. El ironizează justificările conducerii:

„Știu, da, da… în interes național. Scuze, în interesul lui național! Pe cine mai conving…!? Interesul național nu este cum îl văd eu și cu tine, ci doar cum îl vede conducerea partidului, în majoritate incompetentă politic – fără voturi luate de la electorat!”

Tișe susține că „alții i-au luat-o înainte PNL-ului și i-au «furat» pe cei de la AUR” , iar partidul „culege ce a vrut să semene”.

În final, președintele CJ Cluj avertizează că PNL încă speră ca parlamentarii AUR „să îi salveze și să nu voteze moțiunea” , dar atrage atenția asupra riscului ca aleșii locali liberali „să migreze acum spre AUR, dacă tot e bun și a devenit frecventabil pentru PNL”.