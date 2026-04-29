Restricții de circulație de 1 Mai: camioanele de peste 7,5 tone, interzise pe aceste șosele din România

Sursă: Realitatea.net

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță restricții de circulație pentru vehiculele grele în perioada 30 aprilie - 1 mai. Măsura vizează autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și este aplicată pe mai multe drumuri intens circulate, pentru a fluidiza traficul în minivacanță.

Autoritățile au stabilit trei artere principale unde circulația va fi limitată pentru vehiculele grele. Pe Autostrada A2 București - Constanța (între DNCB și intersecția cu A4), restricțiile sunt valabile pe ambele sensuri în data de 30 aprilie, între orele 16:00 – 22:00, și în 1 mai, între 06:00 – 22:00.

Pe DN7 Pitești - Râmnicu Vâlcea - Veștem (intersecția cu DN1), măsura se aplică pe ambele sensuri în 30 aprilie, între 18:00 - 22:00, și în 1 mai, între 06:00 - 22:00. Pe DN39 Agigea - Mangalia (până la limita municipiului Mangalia), restricțiile sunt în vigoare în 30 aprilie, între 16:00 - 22:00, și în 1 mai, între 06:00 - 22:00.

Ce riscă șoferii care nu respectă regulile

Advertising

Advertising

Autoritățile atrag atenția că aceste restricții sunt obligatorii. Nerespectarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 este considerată contravenție și se sancționează cu amendă. În contextul aglomerației specifice minivacanței de 1 Mai, autoritățile le recomandă șoferilor să fie atenți la restricțiile impuse și să adapteze traseele din timp.