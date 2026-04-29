Taxe uriașe pentru păcănele în Târgu Jiu: primăria vrea să impună 1.000 de lei pe mp, în timp ce AUR cere interzicerea totală!

Sursă: Realitatea.net

Autoritățile din Târgu Jiu au pus în dezbatere publică două direcții diferite privind jocurile de noroc. Pe de o parte, Primăria propune păstrarea acestor activități, dar cu restricții clare și taxe mai mari. Pe de altă parte, consilierii locali AUR vin cu o variantă radicală: interzicerea completă a jocurilor de noroc în oraș.

Proiectele sunt deja publicate pe site-ul instituției, iar cetățenii pot veni cu propuneri până la jumătatea lunii mai. Primarul Marcel Romanescu spune că varianta autorității locale este una de echilibru: activitatea să continue, dar în condiții mai stricte și mai controlate.

„Decizia noastră ca autoritate publică locală este de a păstra jocurile de noroc, limitând modalitatea de a se face publicitate pentru aceste săli de jocuri sau case de pariuri, adică vom face în așa fel încât să nu mai fie acea publicitate agresivă pentru întreaga populație a municipiului Târgu Jiu. Pe de altă parte, toți cei care astăzi dețin aceste spații la parterul blocurilor sunt obligați să obțină acordul asociațiilor de proprietari și al vecinilor acelor spații în care își desfășoară activitatea. Ieri după-amiază (marți - n.r.) am pus pe transparență proiectul pe care îl propune autoritatea publică locală, iar odată pus pe transparență, din acest moment până la jumătatea lunii mai, orice persoană interesată poate să vină cu propuneri în vederea îmbunătățirii acestui proiect de hotărâre pe care noi vrem să îl inițiem în luna mai. Pe de altă parte, tot pe site-ul Primăriei Municipiului Târgu Jiu este pus și proiectul consilierilor AUR, care propun interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului Târgu Jiu”, a precizat acesta.

Taxă de 1.000 de lei pe metrul pătrat

Unul dintre cele mai importante puncte din proiect este supraimpozitarea spațiilor în care funcționează săli de jocuri. Primăria propune o taxă de 1.000 de lei pe metrul pătrat pe an pentru fiecare astfel de spațiu. Banii ar urma să fie direcționați către sport, sănătate și programe de prevenție pentru tineri.

„Am avut în vedere mai multe aspecte, știu că sunt situații și situații, fiecare autoritate publică locală a abordat într-un anumit fel desfășurarea acestor activități. Noi am considerat, ținând cont de faptul că nu am face altceva în condițiile în care le-am elimina decât să le transferăm în mediul online, adică autoritatea publică locală din acel moment să nu mai aibă niciun fel de control în privința celor care sunt pasionați de astfel de spații, am preferat să îi supraimpozităm pe toți cei care desfășoară activități de acest gen și este vorba de 1.000 de lei pe metrul pătrat, pe an, pentru fiecare spațiu în care se desfășoară astfel de activități pe raza municipiului Târgu Jiu. Este o propunere cumva corelată cu propunerile pe care le-au făcut și celelalte autorități de la nivel național”, a afirmat Marcel Romanescu.

Fără reclame și controale mai stricte

Proiectul prevede și limitarea vizibilității acestor săli. Publicitatea de pe fațade ar urma să fie eliminată, iar accesul minorilor va fi controlat mai strict, inclusiv prin verificări făcute de Poliția Locală.

„Eliminăm de pe fațadă orice publicitate care s-ar putea face la aceste săli de jocuri. Din discuțiile pe care le-am avut cu operatorii sălilor de jocuri, prima dată când un cetățean cu vârsta sub 18 ani ajunge într-o sală, deși ne-au asigurat că sunt legitimați toți cei care intră în sălile de joc, operatorul va primi un avertisment, la a doua abatere se va închide sala de jocuri. Prin intermediul Poliției Locale vom foarte activi ca în sălile de jocuri să nu poată intra decât persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani”, a mai spus primarul, conform Agerpres.

La nivelul municipiului Târgu Jiu sunt în prezent 63 de locații unde se desfășoară astfel de activități, de la păcănele și ruletă până la Loto Prono. Decizia locală vine și în contextul unor schimbări la nivel național. Guvernul a introdus în februarie obligația ca operatorii de jocuri de noroc să obțină, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritățile locale.