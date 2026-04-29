Rareș Bogdan, apel în Parlamentul European pentru oprirea valului de migranți: „Nu mai facem distincție între migrație și invazie”
Rareș Bogdan in Parlamentul European
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat, în plenul Parlamentului European, un apel privind gestionarea migrației, afirmând că Europa se confruntă cu presiuni economice și sociale tot mai mari.
În intervenția sa, Rareș Bogdan a susținut că valurile migratorii generate de conflictele din Orientul Mijlociu și Africa „vor schimba și mai dramatic arhitectura Uniunii”, iar politicile europene din ultimii ani ar fi contribuit la agravarea situației. El a afirmat că, în opinia sa, „Uniunea a schimbat legile ca să nu-i supere” pe noii veniți, ceea ce ar fi alimentat tensiuni sociale și creșterea extremismului.
Eurodeputatul a folosit o serie de comparații pentru a descrie dificultățile de integrare, spunând că „mulți s-au integrat greu, n-au acceptat obiceiurile noastre de creștini” și că „nu ne respectă, ne sfidează”.
"Aici ne-a adus lăcomia, dorința de a avea forță de muncă ieftină. Dacă ar fi venit din altă galaxie și ar fi muncit la pret redus am fi primit forta de munca si de acolo. Fără să facem distincție între migrație și invazie. Mulți s-au integrat greu, n-au acceptat obiceiurile noastre de creștini. Nu ne respectă, ne sfidează. (...) Political correctness excesive impuse din interior, Uniunea a schimbat legile, să nu-i supere. A ales să-i supere pe creștini, care după ora 21 ezită să iasă din case. Am ajuns sa privim neputinciosi cum fortele extremiste de dreapta cresc periculos ca o consecinta la politicile incluzive duse la absurd".
În plen, Rareș Bogdan a subliniat nevoia ca Europa să-și regândească politicile.
În finalul discursului, el a transmis că „acest continent este și trebuie să rămână creștin”, afirmând că Europa „s-a apărat sute de ani și s-a închinat lui Iisus Hristos și Fecioarei Maria”.
