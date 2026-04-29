Descoperire macabră lângă Timișoara: cadavrul unui bărbat, plin de mușcături de câine, găsit la o stână
Un caz grav a pus pe jar autoritățile din zona Timișoara, după ce cadavrul unui bărbat a fost găsit miercuri la o stână, între Sânmihaiu German și Bobda.
Descoperirea a fost făcută de câțiva trecători, care au sunat imediat la 112 după ce au observat trupul neînsuflețit. La fața locului au ajuns rapid polițiștii criminaliști, care au început cercetările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.
Zona a fost izolată, iar anchetatorii au început primele verificări. Primele informații arată că trupul bărbatului prezenta mai multe mușcături de câine. Polițiștii încearcă să afle dacă acestea au avut legătură directă cu decesul sau au apărut ulterior.
Deocamdată, nu se știe în ce condiții a murit bărbatul. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și pentru a afla cum s-a ajuns la această situație.
