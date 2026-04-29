Elicopter SMURD chemat de urgență într-o pădure din Sibiu! Un bărbat a fost strivit de un buștean în timp ce tăia lemne

Sursă: Realitatea.net

Un incident petrecut astăzi într-o zonă forestieră din apropierea satului Rod, comuna Tilișca, a mobilizat mai multe echipaje de intervenție din județele Sibiu și Mureș. Un bărbat de 50 de ani, din Gura Râului, a fost rănit în timp ce tăia lemne.

Din primele informații, acesta ar fi fost lovit de un buștean, în circumstanțe care urmează să fie stabilite. La fața locului au intervenit polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat, un echipaj SMURD și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș. Intervenția a fost una de urgență, având în vedere zona dificilă și starea victimei, care a necesitat transport aerian pentru a ajunge rapid la spital.

„Un echipaj SMURD și elicopterul SMURD Tg. Mureș, au intervenit de urgență în extravilanul localității Rod, în pădure, pentru a acorda asistență medicală unui bărbat care a fost lovit de un buștean, în timp ce tăia lemne. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a suferit un traumatism la coloană, în zona lombară, fiind preluat de elicopterul SMURD și transportat la Spitalul din Tg Mureș, conștient.”, a transmis ISU Sibiu.

În urma accidentului, victima a suferit un traumatism la nivelul coloanei, în zona lombară. Bărbatul a fost preluat conștient și transportat la Spitalul din Târgu Mureș pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Cazul este acum în atenția poliției, care a început o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

„Polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat au intervenit în pădurea din extravilanul localității Rod, unde s-a produs un accident. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că, în timp ce tăia lemne, un bărbat în vârsta de 50 de ani, din localitatea Gura Râului, din cauze care urmează a se stabili, ar fi fost lovit de către un buștean, bărbatul suferind vătămări corporale. Bărbatul va fi transportat la spital, conștient. În cauză, s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a se stabili toate circumstanțele producerii incidentului”, raportează IPJ Sibiu