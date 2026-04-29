Bolojan poate deveni al șaptelea premier căzut prin moțiune de cenzură. Care sunt guvernele răsturnate în ultimii 30 de ani printr-un astfel de demers
Foto: Profimedia
Ilie Bolojan nu este primul premier care se confruntă cu riscul de a fi demis prin moțiune de cenzură. În ultimele trei decenii, România a avut deja șase guverne răsturnate în Parlament, iar unele dintre aceste momente au schimbat radical scena politică și majoritățile de la putere.
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă marți, 28 aprilie, iar miercuri, 29 aprilie, documentul a fost citit în plenul Parlamentului. Dezbaterea și votul sunt programate pentru 5 mai, iar dacă moțiunea va trece, președintele va trebui să convoace partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Votul va fi secret, cu bile.
Prima moțiune: Guvernul Emil Boc cade în 2009
Prima moțiune de cenzură adoptată în România postdecembristă a avut loc pe 13 octombrie 2009 și a vizat Guvernul condus de Emil Boc.
Inițiată de PNL și UDMR, cu sprijinul PSD, moțiunea intitulată „11 împotriva României” a fost adoptată cu 254 de voturi pentru și 176 împotrivă, reprezentând o premieră majoră în politica românească.
A doua moțiune: Guvernul Ungureanu, demis după doar 78 de zile
În aprilie 2012, Uniunea Social Liberală, formată din PSD și PNL, a reușit să răstoarne Guvernul condus de Mihai-Răzvan Ungureanu.
Executivul a rezistat doar 78 de zile, fiind unul dintre cele mai scurte mandate guvernamentale din istoria recentă a României.
A treia moțiune: PSD își dă jos propriul guvern
Un episod fără precedent a avut loc în 2017, când PSD a decis să își demită propriul premier.
Moțiunea de cenzură depusă chiar de partidul aflat la guvernare a dus la căderea Cabinetului Sorin Grindeanu, pe fondul unui conflict deschis între premier și conducerea PSD.
A fost unul dintre cele mai spectaculoase momente politice din ultimii ani.
A patra moțiune: Guvernul Dăncilă cade în 2019
Pe 10 octombrie 2019, Guvernul Viorica Dăncilă a fost demis după adoptarea moțiunii intitulate „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!”
Moțiunea a trecut cu 238 de voturi, peste pragul necesar de 233.
Documentul a fost susținut de PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorități naționale și foști parlamentari PSD.
A cincea moțiune: Guvernul Orban cade în 2020
În 5 februarie 2020, Parlamentul a adoptat moțiunea „Guvernul Orban/PNL - privatizarea democraţiei româneşti”
Inițiată de PSD și susținută de UDMR, aceasta a trecut cu 261 de voturi pentru, ducând la demiterea Guvernului Ludovic Orban.
A șasea moțiune: record împotriva Guvernului Cîțu
În septembrie 2021, Guvernul Florin Cîțu a căzut în urma unei moțiuni inițiate de PSD.
Documentul, intitulat „Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor! Jos Guvernul Cîțu”, a obținut un număr record de 281 de voturi pentru.
A fost una dintre cele mai clare demiteri prin moțiune din ultimii 30 de ani.
Un nou test pentru Guvernul Bolojan
Cea mai recentă moțiune, depusă de PSD și AUR, vizează Executivul condus de Ilie Bolojan.
Documentul va fi dezbătut și supus votului pe 5 mai, iar dacă va trece, România ar putea avea al șaptelea guvern demis prin moțiune de cenzură în ultimele trei decenii.
