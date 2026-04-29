Bolojan poate deveni al șaptelea premier căzut prin moțiune de cenzură. Care sunt guvernele răsturnate în ultimii 30 de ani printr-un astfel de demers

Sursă: realitatea.net

Ilie Bolojan nu este primul premier care se confruntă cu riscul de a fi demis prin moțiune de cenzură. În ultimele trei decenii, România a avut deja șase guverne răsturnate în Parlament, iar unele dintre aceste momente au schimbat radical scena politică și majoritățile de la putere.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă marți, 28 aprilie, iar miercuri, 29 aprilie, documentul a fost citit în plenul Parlamentului. Dezbaterea și votul sunt programate pentru 5 mai , iar dacă moțiunea va trece, președintele va trebui să convoace partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Votul va fi secret, cu bile.

Prima moțiune: Guvernul Emil Boc cade în 2009

Prima moțiune de cenzură adoptată în România postdecembristă a avut loc pe 13 octombrie 2009 și a vizat Guvernul condus de Emil Boc.

Inițiată de PNL și UDMR, cu sprijinul PSD, moțiunea intitulată „11 împotriva României” a fost adoptată cu 254 de voturi pentru și 176 împotrivă , reprezentând o premieră majoră în politica românească.

A doua moțiune: Guvernul Ungureanu, demis după doar 78 de zile

În aprilie 2012 , Uniunea Social Liberală, formată din PSD și PNL, a reușit să răstoarne Guvernul condus de Mihai-Răzvan Ungureanu.

Executivul a rezistat doar 78 de zile , fiind unul dintre cele mai scurte mandate guvernamentale din istoria recentă a României.

A treia moțiune: PSD își dă jos propriul guvern

Un episod fără precedent a avut loc în 2017 , când PSD a decis să își demită propriul premier.

Moțiunea de cenzură depusă chiar de partidul aflat la guvernare a dus la căderea Cabinetului Sorin Grindeanu , pe fondul unui conflict deschis între premier și conducerea PSD.

A fost unul dintre cele mai spectaculoase momente politice din ultimii ani.

A patra moțiune: Guvernul Dăncilă cade în 2019

Pe 10 octombrie 2019 , Guvernul Viorica Dăncilă a fost demis după adoptarea moțiunii intitulate „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!”

Moțiunea a trecut cu 238 de voturi , peste pragul necesar de 233.

Documentul a fost susținut de PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorități naționale și foști parlamentari PSD.

A cincea moțiune: Guvernul Orban cade în 2020

În 5 februarie 2020 , Parlamentul a adoptat moțiunea „Guvernul Orban/PNL - privatizarea democraţiei româneşti”

Inițiată de PSD și susținută de UDMR, aceasta a trecut cu 261 de voturi pentru , ducând la demiterea Guvernului Ludovic Orban.

A șasea moțiune: record împotriva Guvernului Cîțu

În septembrie 2021 , Guvernul Florin Cîțu a căzut în urma unei moțiuni inițiate de PSD.

Documentul, intitulat „Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor! Jos Guvernul Cîțu” , a obținut un număr record de 281 de voturi pentru .

A fost una dintre cele mai clare demiteri prin moțiune din ultimii 30 de ani.

Un nou test pentru Guvernul Bolojan

Cea mai recentă moțiune, depusă de PSD și AUR , vizează Executivul condus de Ilie Bolojan.

Documentul va fi dezbătut și supus votului pe 5 mai , iar dacă va trece, România ar putea avea al șaptelea guvern demis prin moțiune de cenzură în ultimele trei decenii.