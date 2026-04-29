PNL, atac dur la PSD: A ajuns să îngroașe obrazul și să suțină sistemul de privilegii

Sursă: Realitatea.Net

PNL a transmis, miercuri, că moțiunea PSD-AUR este dorința conducerii social-democrate, nu voința românilor. Liberalii acuză PSD că a ales să îngroașe obrazul și să apere un sistem pe care românii l-au sancționat deja la vot.

”Moţiunea PSD-AUR „Stingem Lumina" e dorinţa conducerii PSD, nu voinţa românilor. Românii nu vor înapoi la sistemul de privilegii şi clientelism politic. Vor reforme reale, instituţii curate şi un guvern care lucrează pentru ei — nu pentru baronii de partid. PSD a ales să îngroaşe obrazul şi să apere un sistem pe care românii l-au sancţionat deja la vot”, a acuzat PNL pe Facebook.

Mai mult, liberalii le-au cerut liderilor social-democrați să îi deblocheze pe români pe rețelele de socializare.

”Vreţi să ştiţi exact ce vor românii? Deblocaţi-i pe reţelele de socializare. Sorin Grindeanu, Olguţa Vasilescu, Claudiu Manda daţi-le voie să vă scrie în comentarii ce doresc. Ascultaţi-i — dacă mai aveţi curajul să o faceţi”, au mai spus liberalii.

Moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost citită, miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, de către liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, iar dezbaterea și votul vor avea loc marţea viitoare.

Potrivit anunțului făcut în plenul Parlamentului, moţiunea de cenzură a fost iniţiată de 254 de deputaţi şi senatori.