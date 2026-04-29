Doliu în familia lui Nicolae Guță: fratele artistului a murit. Unde are loc priveghiul

Sursă: Realitatea.net

Familia cunoscutului manelist Nicolae Guță trece prin momente dureroase, după ce fratele artistului, Orian, a încetat din viață. Vestea tristă a fost făcută publică în mediul online de către o membră a familiei, care a transmis un mesaj emoționant.

Anunțul privind decesul a fost publicat pe rețelele de socializare, unde apropiații au transmis condoleanțe și mesaje de susținere. Potrivit familiei, Orian era considerat un om dedicat și iubitor, iar pierderea sa lasă un gol imens în sufletele celor dragi.

Doliu în familia Guță

„Cu inimile sfâșiate de durere și cu multă iubire, vă anunțăm că unchiul nostru drag a plecat dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele noastre. A fost un om bun și iubitor și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre” , se arată în mesajul transmis de familie.

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați la priveghi, care va avea loc la Biserica Sfânta Varvara. Ceremonia este programată pentru ora 16:00, conform informațiilor făcute publice de familie.

Moartea lui Orian a îndurerat profund familia lui Nicolae Guță, dar și pe cei care l-au cunoscut.