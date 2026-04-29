Radu Miruţă, despre criza politică: ”Fie cineva va ceda la condiţiile pe care le-a pus, fie PSD merge mai departe cu AUR”

Sursă: Realitatea.Net

Radu Miruţă (USR), ministrul Apărării și ministru interimar al Transporturilor, a declarat, miercuri, că situaţia politică se află într-un blocaj şi a subliniat că după moţiunea de cenzură sunt două variante: fie un partid va ceda la condiţiile pe care le-a pus şi se va reveni la aceeaşi coaliţie de guvernare, fie PSD merge mai departe cu AUR şi la guvernare.

”Sunt foarte multe variabile pe care nu pot să le apreciez eu pentru că nu sunt în controlul meu. În momentul de faţă este un blocaj. Domnul preşedinte a spus că un premier din partea unei alianţe PSD-AUR, cum este astăzi în Parlament, nu va desemna. USR a spus că, dacă PSD va trece o moţiune împreună cu AUR, nu are absolut nicio noimă să mai continuăm punerea încrederii într-un PSD care nu emană niciun milimetru de încredere prin măsurile şi prin deciziile pe care le ia. Partidul Naţional Liberal a declarat că, dacă va trece această moţiune, ei nu vor mai sta la masă cu PSD”, a declarat Radu Miruţă, după ce a fost întrebat dacă este posibil ca toate partidele care au fost în coaliţia de guvernare să fie din nou împreună după moţiunea de cenzură din 5 mai .

”Din aceste declaraţii este un blocaj. Nimeni nu poate să facă cu nimeni în condiţiile impuse de celălalt. Aşadar, fie vom merge în situaţia asta până când cineva va ceda la condiţiile pe care le-a pus, fie, realist vorbind, analitic vorbind, nu există o altă variantă, fie PSD merge mai departe cu AUR. Spunea domnul vicepremier Neacşu că orice drum începe cu primul pas, care tocmai a fost bifat, fie unul dintre celelalte partide politice care au pus o barieră condiţională va renunţa la această barieră”, a conchis ministrul.

