De ce ne este atât de greu să spunem „NU”? Capcana în care cad persoanele care vor să fie pe placul tuturor și cum ne distruge sănătatea

La prima vedere, pare un gest mic. Dar, în timp, faptul că nu știi să spui „nu” poate deveni o problemă reală, care afectează atât relațiile, cât și starea ta de bine.

Relațiile, fie ele personale sau profesionale, funcționează pe ideea de ajutor reciproc. Doar că echilibrul se pierde atunci când o persoană oferă constant, fără să pună limite, iar cealaltă ajunge să profite de această deschidere. Psihologul Miriam González explică faptul că acest tip de conflict este adesea unul „tăcut”, care se acumulează în timp și ajunge să consume fizic și mental.

De unde pornește dificultatea de a refuza

Problema nu apare peste noapte. De cele mai multe ori, are rădăcini mai vechi. Mulți oameni nu au învățat să spună „nu” în copilărie sau adolescență. Au crescut în medii în care refuzul era asociat cu pedeapsa sau cu pierderea afecțiunii. În timp, creierul ajunge să perceapă refuzul ca pe un pericol.

„Multe persoane au crescut în medii în care a spune „nu” era pedepsit, fie în mod explicit, fie implicit. Sau pur și simplu trebuiau să fie pe placul celorlalți pentru că aceasta era forma prin care primeau iubire sau erau recunoscuți de ceilalți”, explică specialista.

Ce se întâmplă când nu există limite

Lipsa limitelor nu afectează doar persoana care nu refuză, ci și relațiile din jur. Există oameni care cer constant și ajung să depășească limitele celorlalți, tocmai pentru că nimeni nu le-a spus „nu”. În timp, se creează un dezechilibru care duce la tensiuni și frustrări.

„Suntem într-o dualitate care ne duce la o situație de disonanță cognitivă, adică ceea ce știm că trebuie să facem și ceea ce ajungem să facem. Ne dăm seama de acest lucru atunci când ne simțim epuizați pentru că spunem da la orice”, explică Miriam González.

Există câteva indicii clare care arată că ai dificultăți în a spune „nu”. Spui „da”, deși în interior simți că nu vrei. Te simți responsabil pentru starea emoțională a altora. Îți este greu să te pui pe tine pe primul loc fără vinovăție. Te simți obosit constant sau încărcat. Apar și frustrări pe care nu le exprimi, iar conflictul este evitat cu orice preț. În final, ajungi să fii disponibil pentru toți, mai puțin pentru tine.

Efectele asupra sănătății

În timp, acest tip de comportament lasă urme. Pot apărea oboseala constantă, tensiunea musculară, probleme digestive sau tulburări de somn. Sistemul nervos rămâne într-o stare continuă de alertă. La nivel mental, consecințele pot fi și mai vizibile: stres cronic, anxietate sau scăderea stimei de sine.

„Persoana care nu spune niciodată „nu” poate simți o oboseală continuă, probleme digestive, tensiune musculară sau tulburări de somn. Sistemul nervos este expus unei stări de alertă și suprasolicitare”, subliniază aceasta.

Cum înveți să spui „nu” fără vinovăție

Procesul nu se schimbă peste noapte, dar poate începe cu pași mici. Este important să înțelegi că refuzul nu înseamnă respingerea unei persoane. Poți spune „nu” într-un mod calm și clar, fără explicații lungi. „În primul rând trebuie să înțelegi că a spune „nu” nu înseamnă să respingi pe cineva”, precizează experta.

La început, este normal să apară vinovăția. Este un sentiment cu care nu ești obișnuit, dar care se diminuează în timp. Pe măsură ce începi să spui „nu”, observi mai clar cum reacționează cei din jur. Unii vor înțelege, alții vor protesta. De obicei, cei care se supără sunt cei care beneficiau de lipsa limitelor.

„Stabilirea limitelor nu rupe relațiile, le întărește. Valoarea unei persoane nu depinde de a face pe plac, ci de a fi prezent. Degeaba ești prezent fizic, dacă mintea ta este absentă”, conchide psihologul.