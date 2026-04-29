Vitamina care crește cu 79% rata de succes a tratamentului împotriva cancerului de sân. Ce indică un nou studiu

O echipă de cercetători din Brazilia a descoperit că suplimentele de vitamina D ar putea crește eficiența chimioterapiei la femeile diagnosticate cu cancer de sân. Studiul, realizat la Facultatea de Medicină din Botucatu, parte a Universitatea de Stat din Sao Paulo, sugerează că dozele reduse ale acestui supliment ar putea reprezenta o soluție accesibilă pentru îmbunătățirea răspunsului la tratament, potrivit Science Daily.

Cercetarea, finanțată de Fundația pentru Cercetare din Sao Paulo, a inclus 80 de femei de peste 45 de ani care urmau să înceapă tratamentul oncologic. Participantele au fost împărțite în două grupuri: unul a primit zilnic 2.000 de unități internaționale de vitamina D, iar celălalt a primit placebo. Toate pacientele au urmat chimioterapie neoadjuvantă, administrată înaintea intervenției chirurgicale pentru reducerea tumorilor.

După șase luni, rezultatele au indicat diferențe clare între cele două grupuri. Aproximativ 43% dintre femeile care au luat vitamina D au înregistrat dispariția completă a tumorii, comparativ cu 24% în cazul grupului placebo.

Potrivit lui Eduardo Carvalho-Pessoa, unul dintre autorii studiului și președinte al Societății Regionale de Mastologie din Sao Paulo, chiar și în cazul unui eșantion redus s-a observat o diferență semnificativă în răspunsul la tratament. El a subliniat că doza utilizată a fost relativ mică în comparație cu cele folosite, de obicei, pentru corectarea deficitului de vitamina D.

Deși vitamina D este cunoscută mai ales pentru rolul său în menținerea sănătății oaselor, prin facilitarea absorbției calciului și fosforului, tot mai multe cercetări indică și o contribuție importantă în susținerea sistemului imunitar și în lupta organismului împotriva bolilor, inclusiv a cancerului.

Vitamina D este produsă în principal prin expunerea la soare, dar poate fi obținută și din alimentație sau suplimente. Recomandările actuale indică un aport zilnic de 600 UI pentru majoritatea adulților și 800 UI pentru vârstnici, în timp ce excesul poate provoca efecte adverse precum greață, slăbiciune sau probleme renale.

La începutul studiului, majoritatea participantelor aveau niveluri scăzute de vitamina D în sânge. Administrarea suplimentelor a dus la creșterea acestor valori pe parcursul tratamentului, ceea ce ar putea explica, parțial, rezultatele mai bune observate.

Cercetătorii subliniază că, deși concluziile sunt promițătoare, sunt necesare studii mai ample pentru confirmarea efectelor și pentru înțelegerea mecanismelor implicate. Rezultatele cercetării au fost publicate în revista științifică Nutrition and Cancer.

