PSD, apel ulltimativ către PNL: „Nu-l mai susțineți pe Bolojan. Blocajul economic se agravează”

Sursă: Realitatea.Net

PSD lansează un apel direct către liderii liberali să nu-l mai susțină pe Ilie Bolojan, avertizând că menținerea acestuia în fruntea Guvernului ar agrava situația economică a țării. Social-democrații susțin că premierul „se agață cu orice preț de funcție”, iar blocajele politice afectează măsurile de relansare.

În mesajul transmis public, PSD face „apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieții românilor.”

Social-democrații susțin că „Ilie Bolojan se agață cu orice preț de funcție – contrar chiar celor exprimate public, în repetate rânduri, anul trecut – și nu face decât să agraveze situația economică a țării.” PSD acuză că premierul ar bloca „fără logică” aplicarea unor măsuri de relansare economică propuse de partid și acceptate în coaliție.

Mesajul PSD face trimitere și la tensiunile din interiorul PNL: „Am văzut în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post‑Bolojan. Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut curajul să se exprime, să o facă în aceste zile.”

În final, social-democrații transmit că, în orice stat democratic, un premier care și-a pierdut sprijinul politic „ar trebui să facă singurul gest de onoare: demisia”. „Este unicul mod în care Ilie Bolojan poate demonstra că între vorbele și faptele sale există coerență, nu doar populism, dublu standard și ipocrizie”, se arată în mesaj.