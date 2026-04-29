A murit tânăra mamă din Buzău pentru care s-a mobilizat tot orașul. S-au strâns zeci de mii de euro în timp record

Sursă: Realitatea.net

Alina Arion, tânăra mamă din Buzău care a impresionat prin curajul ei, a încetat din viață în această dimineață. Aceasta a lăsat în urmă o familie greu încercată și o comunitate care i-a fost alături până în ultimele momente. Povestea ei a adunat în jurul ei oameni din tot orașul, care au sperat împreună cu ea până la final.

În urmă cu doar o lună, întreaga comunitate din Buzău se mobiliza pentru a-i oferi o șansă la tratament. Alina fusese diagnosticată cu colangiocarcinom gradul IV, cu metastaze la ficat. Deși vestea a fost șocantă, ea a ales să nu renunțe. A vorbit deschis despre boala ei și a primit sprijin cu demnitate și cu dorința de a merge mai departe.

Sprijinul oamenilor i-a dat speranță

Oamenii au răspuns imediat apelului. În scurt timp, s-au strâns peste 50.000 de euro din donații, iar pe 9 aprilie 2026, Alina a plecat în Turcia, la Memorial Hospital, pentru tratament. Chiar și de pe patul de spital, a simțit nevoia să transmită un mesaj celor care au ajutat-o:

Advertising

Advertising

„Sprijinul vostru nu a însemnat doar un ajutor material. Pentru mine a fost speranță, putere și credință că nu sunt singură în acest drum spre vindecare.”

Mesajul scris înainte de plecarea la tratament

La începutul lunii aprilie, chiar înainte de plecare, Alina a scris un mesaj care a emoționat pe toată lumea. Era momentul în care pleca spre Turcia, cu teamă, dar și cu speranță. Vorbea despre boală, despre lupta ei și despre oamenii care au ajutat-o să ajungă acolo.

„Dragii mei,

Vă scriu aceste rânduri din Aeroportul București, în drumul meu spre Turcia, către Memorial Hospital, acolo unde am plecat cu toată speranța mea și cu dorința uriașă de a lupta pentru viață. Uneori, viața îți dă un test pe care nu l-ai învățat niciodată… și ai nevoie de oameni buni ca să-l poți trece. Iar voi sunteți oamenii mei buni care ati facut posibila plecarea mea.

Așa cum mulți dintre voi știți deja, am fost diagnosticată cu colangiocarcinom gradul 4, cu metastaze la ficat. A fost un șoc care mi-a schimbat viața într-o clipă. Dar, după lacrimi, frică și multe întrebări, am ales să nu renunț. Am ales să merg mai departe și să lupt cu toate puterile mele.

Astăzi sunt pe drum. Plec spre o nouă etapă, spre tratament, spre speranță, spre șansa mea la vindecare. Memorial Hospital din Turcia reprezintă pentru mine această șansă. Acolo am găsit medici și soluții care îmi pot oferi o posibilitate reală de a continua lupta.

Din păcate, costurile tratamentului, investigațiilor și deplasării sunt uriașe, mai mult decat am anticipat, iar eu nu le pot susține singură. De aceea, vă cer din suflet să-mi fiți alături în continuare. Orice ajutor, oricât de mic, poate însemna enorm pentru mine. O donație, o distribuire, o rugăciune, un gând bun, toate mă ajută să merg înainte”, era mesajul Alinei.

Deși plecase cu gândul că se va întoarce acasă, la familie și la fetița ei, evoluția bolii a fost rapidă și agresivă. În ciuda tratamentului, starea ei s-a înrăutățit, iar Alina a decedat. Anunțul a fost făcut miercuri dimineață de soțul ei, printr-un mesaj scurt.

„Cu profundă durere vă anunț că soția mea, Alina, a plecat dintre noi. Detalii despre priveghi și înmormântare vor urma. Vă mulțumesc pentru gânduri!”