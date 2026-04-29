Guvernul vrea să interzică azi cumulul pensie-salariu pentru angajații la stat. Pierderile sunt uriașe pentru cei vizați - SURSE
Sedinta de guvern
Guvernul Bolojan ar urma să adopte în ședința de miercuri proiectul de lege care interzice cumulul pensie–salariu pentru angajații la stat, indică surse citate de Realitatea Plus. În această situație, cei care optează să‑și păstreze salariul pierd 85% din pensia de serviciu.
După adoptare, proiectul de lege va fi trimis în Parlament pentru dezbatere.
Măsura se va aplica inclusiv în Educație, unde cumulul pensiei cu salariul la stat mai rămâne permis doar până la finalul anului 2026.
Măsura este contestată de sindicatele polițiștilor. Într-un comunicat de presă transmis miercuri, Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România consideră că aceste prevederi sunt „nu doar inechitabile, ci și profund neconstituționale”.
În concluzie, FSNPPC solicită eliminarea prevederilor considerate discriminatorii și precizează că va folosi toate pârghiile legale, inclusiv acțiunile în instanță și sesizarea organismelor europene, pentru a bloca proiectul.
Citește și:
- 15:04 - Numirile pentru TVR și Radio România, anulate. CCR a admis sesizarea AUR privind algoritmul politic
- 15:01 - A murit tânăra mamă din Buzău pentru care s-a mobilizat tot orașul. S-au strâns zeci de mii de euro în timp record
- 14:57 - De ce se lipesc clătitele și ce ingredient rezolvă problema
- 14:47 - Bolojan poate deveni al șaptelea premier căzut prin moțiune de cenzură. Care sunt guvernele răsturnate în ultimii 30 de ani printr-un astfel de demers
